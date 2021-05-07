Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731390906.html
Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19
Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19
Белоруссия создала собственную вакцину для профилактики COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:33
2021-05-07T13:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290609_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_fce7e4b2fe3dca984019374c9411613c.jpg
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия создала собственную вакцину для профилактики COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко.При этом, отметил Лукашенко, Белоруссия не торопится — хочет посмотреть, "что будет послезавтра, когда изменится болезнь".По словам белорусского лидера, сейчас нет гарантии, что нынешние вакцины смогут помочь при новых мутациях. Распоряжение о создании вакцины Лукашенко подписал 1 апреля. Из него следует, что препарат должен быть готов в 2023 году. Как заявлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, опытно-промышленную партию планируется получить в конце года, а первую промышленную — в 2022-м. Разработчик — Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии — заверил, что его препарат будет эффективен вне независимости от циркулирующего штамма коронавируса.В конце декабря Белоруссия первой после России начала вакцинацию населения "Спутником V", разработанным российским Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, с марта жителей Белоруссии прививают препаратом китайской компании Sinopharm. По данным Минздрава, первый компонент получили уже около 300 тысяч человек, а порядка 137 тысяч прошли полный курс вакцинации.
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290609_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_1cc4c94f1878a51167c3bb7b54a1583a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, белоруссия, общество

Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19

12:33 07.05.2021 (обновлено: 13:27 07.05.2021)
 
© AP Photo / John LocherВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия создала собственную вакцину для профилактики COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", — приводит его слова Sputnik Беларусь.

При этом, отметил Лукашенко, Белоруссия не торопится — хочет посмотреть, "что будет послезавтра, когда изменится болезнь".
По словам белорусского лидера, сейчас нет гарантии, что нынешние вакцины смогут помочь при новых мутациях.
"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", — добавил он.
Распоряжение о создании вакцины Лукашенко подписал 1 апреля. Из него следует, что препарат должен быть готов в 2023 году. Как заявлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, опытно-промышленную партию планируется получить в конце года, а первую промышленную — в 2022-м. Разработчик — Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии — заверил, что его препарат будет эффективен вне независимости от циркулирующего штамма коронавируса.
В конце декабря Белоруссия первой после России начала вакцинацию населения "Спутником V", разработанным российским Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, с марта жителей Белоруссии прививают препаратом китайской компании Sinopharm. По данным Минздрава, первый компонент получили уже около 300 тысяч человек, а порядка 137 тысяч прошли полный курс вакцинации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Лента новостейМолния