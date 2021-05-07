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Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19

Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19

Белоруссия создала собственную вакцину для профилактики COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:33

2021-05-07T12:33

2021-05-07T13:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

белоруссия

общество

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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия создала собственную вакцину для профилактики COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко.При этом, отметил Лукашенко, Белоруссия не торопится — хочет посмотреть, "что будет послезавтра, когда изменится болезнь".По словам белорусского лидера, сейчас нет гарантии, что нынешние вакцины смогут помочь при новых мутациях. Распоряжение о создании вакцины Лукашенко подписал 1 апреля. Из него следует, что препарат должен быть готов в 2023 году. Как заявлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, опытно-промышленную партию планируется получить в конце года, а первую промышленную — в 2022-м. Разработчик — Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии — заверил, что его препарат будет эффективен вне независимости от циркулирующего штамма коронавируса.В конце декабря Белоруссия первой после России начала вакцинацию населения "Спутником V", разработанным российским Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, с марта жителей Белоруссии прививают препаратом китайской компании Sinopharm. По данным Минздрава, первый компонент получили уже около 300 тысяч человек, а порядка 137 тысяч прошли полный курс вакцинации.

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, белоруссия, общество