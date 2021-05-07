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Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19
Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19
Белоруссия создала собственную вакцину для профилактики COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:33
2021-05-07T12:33
2021-05-07T13:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
белоруссия
общество
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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия создала собственную вакцину для профилактики COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко.При этом, отметил Лукашенко, Белоруссия не торопится — хочет посмотреть, "что будет послезавтра, когда изменится болезнь".По словам белорусского лидера, сейчас нет гарантии, что нынешние вакцины смогут помочь при новых мутациях. Распоряжение о создании вакцины Лукашенко подписал 1 апреля. Из него следует, что препарат должен быть готов в 2023 году. Как заявлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, опытно-промышленную партию планируется получить в конце года, а первую промышленную — в 2022-м. Разработчик — Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии — заверил, что его препарат будет эффективен вне независимости от циркулирующего штамма коронавируса.В конце декабря Белоруссия первой после России начала вакцинацию населения "Спутником V", разработанным российским Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, с марта жителей Белоруссии прививают препаратом китайской компании Sinopharm. По данным Минздрава, первый компонент получили уже около 300 тысяч человек, а порядка 137 тысяч прошли полный курс вакцинации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус covid-19, белоруссия, общество
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия
создала собственную вакцину для профилактики COVID-19
, заявил президент республики Александр Лукашенко
.
"В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", — приводит его слова Sputnik Беларусь.
При этом, отметил Лукашенко, Белоруссия не торопится — хочет посмотреть, "что будет послезавтра, когда изменится болезнь".
По словам белорусского лидера, сейчас нет гарантии, что нынешние вакцины смогут помочь при новых мутациях.
"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", — добавил он.
Распоряжение о создании вакцины Лукашенко подписал 1 апреля. Из него следует, что препарат должен быть готов в 2023 году. Как заявлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, опытно-промышленную партию планируется получить в конце года, а первую промышленную — в 2022-м. Разработчик — Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии — заверил, что его препарат будет эффективен вне независимости от циркулирующего штамма коронавируса.
В конце декабря Белоруссия первой после России
начала вакцинацию населения "Спутником V", разработанным российским Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ
. Кроме того, с марта жителей Белоруссии прививают препаратом китайской компании Sinopharm. По данным Минздрава, первый компонент получили уже около 300 тысяч человек, а порядка 137 тысяч прошли полный курс вакцинации.