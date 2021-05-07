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NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
США могут забраковать порядка 70 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможного загрязнения, сообщает газета New York Times... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T03:11
2021-05-07T03:11
2021-05-07T03:11
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. США могут забраковать порядка 70 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможного загрязнения, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что на предприятии в Балтиморе перепутали ингредиенты двух разных вакцин от коронавируса, в результате оказались испорчены 15 миллионов доз вакцины J&J.Согласно правительственному источнику, FDA обеспокоено возможным загрязнением других партий, которые были произведены одновременно с загрязненными дозами. Теперь американский регулятор рассматривает вопрос об использовании порядка 70 миллионов доз J&J, произведенных на этом заводе.По данным издания, общее количество "подозрительных" доз J&J, прибывших в ЕС, Канаду и ЮАР, составляет от шести до девяти миллионов.Ранее медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Оба регулятора считают, что использование вакцины должно быть продолжено, и уверены, что она является безопасной и эффективной.
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johnson & johnson, сша, в мире