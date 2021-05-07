https://ria.ru/20210507/tyurma-1731402227.html

На Украине продают три тюрьмы

На Украине продают три тюрьмы

На Украине в рамках объявленной властями "большой распродажи" тюрем выставлены на торги три исправительных учреждения и земли, на которых они расположены. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:30

2021-05-07T14:30

2021-05-07T14:30

денис малюська

министерство юстиции украины

львов

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. На Украине в рамках объявленной властями "большой распродажи" тюрем выставлены на торги три исправительных учреждения и земли, на которых они расположены.Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется продать более 100 объектов."В рамках "Большой приватизации тюрем" на аукцион выставлены еще два лота пенитенциарной системы - Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51. Торги должны состояться уже 3 июня 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина Украины.По данным пресс-службы, Львовская исправительная колония №48 идет на приватизацию двумя лотами: первый - объекты недвижимости, расположенные на земельном участке 10,6 га, со стартовой ценой 132,7 миллионов гривен (около 4,8 миллионов долларов); второй - недвижимое имущество, расположенное на 3 га земли, со стартовой ценой 3,4 миллионов гривен (около 123 тысяч долларов). Эта колония расположена прямо в центре Львова.В конце июля 2020 года министерство юстиции Украины заявило о планах начать продавать "замороженные" и освобожденные тюрьмы уже летом прошлого года, однако этого сделано не было. В феврале 2021 года ведомство выставило на продажу первый объект в рамках "большой распродажи" тюрем - исправительный центр в Коцюбинском под Киевом. Стартовая цена объекта составляла 220,2 миллиона гривен (почти 8 миллионов долларов). Однако, по данным главы минюста, из-за завышенной цены заявки от потенциальных покупателей так и не поступили, в связи с этим лот выставят на аукцион повторно.

https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

львов

киев

украина

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денис малюська, министерство юстиции украины, львов, киев, украина, в мире