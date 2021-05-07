https://ria.ru/20210507/tyuleni-1731357999.html

Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море

Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море

Массовая гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море может быть связана с браконьерским ловом рыбы: тюлени случайно гибнут в сетях, поставленных на рыбу,... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T01:30

2021-05-07T01:30

2021-05-07T01:30

россия

каспийское море

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152139/33/1521393361_0:24:2048:1176_1920x0_80_0_0_4ec6fa4e57ce8e49be8e9a1f66f3606f.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Массовая гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море может быть связана с браконьерским ловом рыбы: тюлени случайно гибнут в сетях, поставленных на рыбу, говорится в сообщении Минприроды.Ранее стало известно, что на берег Каспийского моря вынесло 170 мертвых молодых особей краснокнижных тюленей."Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, сейчас систематизируется информация, которую собрали во время обследования прибрежной зоны: записи, фотографии и GPS-координаты каждого погибшего животного. Материалы уже ждут в природоохранной прокуратуре и Росприроднадзоре."Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных. Почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Александра Козлова.

https://ria.ru/20210423/tyulen-1729719919.html

россия

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, каспийское море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия