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Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
Массовая гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море может быть связана с браконьерским ловом рыбы: тюлени случайно гибнут в сетях, поставленных на рыбу,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T01:30
2021-05-07T01:30
2021-05-07T01:30
россия
каспийское море
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Массовая гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море может быть связана с браконьерским ловом рыбы: тюлени случайно гибнут в сетях, поставленных на рыбу, говорится в сообщении Минприроды.Ранее стало известно, что на берег Каспийского моря вынесло 170 мертвых молодых особей краснокнижных тюленей."Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, сейчас систематизируется информация, которую собрали во время обследования прибрежной зоны: записи, фотографии и GPS-координаты каждого погибшего животного. Материалы уже ждут в природоохранной прокуратуре и Росприроднадзоре."Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных. Почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Александра Козлова.
https://ria.ru/20210423/tyulen-1729719919.html
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россия, каспийское море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия