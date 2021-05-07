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Правительство приняло новые меры для стабилизации цен на топливо
Правительство приняло новые меры для стабилизации цен на топливо
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, изменяющее порядок биржевых торгов топливом. Это сделано для стабилизации цен на бензин и моторное... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:59
2021-05-07T09:59
2021-05-07T11:27
цены на нефть
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, изменяющее порядок биржевых торгов топливом. Это сделано для стабилизации цен на бензин и моторное топливо, сообщает пресс-служба кабмина.До сих пор крупные нефтекомпании были обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Это позволяет снизить риски монопольного ценообразования, так как многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов, отметили в пресс-службе.Теперь можно торговать через биржу прямо с завода, так что некоторые компании смогут отгружать еще больше нефтепродуктов. Кроме того, постановление гарантирует, что проданный на бирже товар дойдет до пунктов, где его забирают покупатели.Эти меры помогут стабилизировать ситуацию на топливном рынке и окажут сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику, заключили в пресс-службе правительства.
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цены на нефть, михаил мишустин, правительство рф, россия, экономика
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление, изменяющее порядок биржевых торгов топливом. Это сделано для стабилизации цен на бензин и моторное топливо, сообщает пресс-служба кабмина.
До сих пор крупные нефтекомпании были обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Это позволяет снизить риски монопольного ценообразования, так как многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.
Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов, отметили в пресс-службе.
"Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС", — поясняется в сообщении.
Теперь можно торговать через биржу прямо с завода, так что некоторые компании смогут отгружать еще больше нефтепродуктов. Кроме того, постановление гарантирует, что проданный на бирже товар дойдет до пунктов, где его забирают покупатели.
Эти меры помогут стабилизировать ситуацию на топливном рынке и окажут сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику, заключили в пресс-службе правительства.