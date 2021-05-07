https://ria.ru/20210507/totalitarizm-1731411397.html
Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма
Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма
Москва считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма в мировых делах, которые предпринимают США и ЕС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:55
2021-05-07T15:55
2021-05-07T17:29
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Москва считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма в мировых делах, которые предпринимают США и ЕС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.Примером подобных действий он назвал незаконные односторонние санкции, "которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований"."В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", — добавил глава МИД.По словам Лаврова, страны Запада пытаются остановить формирование полицентричного мира. Он пояснил, что для этого "продвигается концепция так называемого "порядка, основанного на правилах", задуманная как подмена международного права.Эти правила вырабатываются в закрытых форматах, а затем навязываются всем остальным, подчеркнул глава МИД."Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава (ООН. — Прим. ред.), обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силы или ее применения", — заявил Лавров.Он подчеркнул, что Москва считает вредными любые действия в обход Устава ООН, направленные на узурпацию процесса принятия решений."Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок", — заключил министр.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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россия, сергей лавров, евросоюз, оон, в мире, москва, сша
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Москва
считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма в мировых делах, которые предпринимают США
и ЕС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров
на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН
.
Примером подобных действий он назвал незаконные односторонние санкции, "которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований".
"В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", — добавил глава МИД.
По словам Лаврова, страны Запада пытаются остановить формирование полицентричного мира. Он пояснил, что для этого "продвигается концепция так называемого "порядка, основанного на правилах", задуманная как подмена международного права.
Эти правила вырабатываются в закрытых форматах, а затем навязываются всем остальным, подчеркнул глава МИД.
"Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава (ООН. — Прим. ред.), обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силы или ее применения", — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что Москва считает вредными любые действия в обход Устава ООН, направленные на узурпацию процесса принятия решений.
"Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок", — заключил министр.