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На репетиции парада Победы в Уфе загорелся танк
На репетиции парада Победы в Уфе загорелся танк
Советский легкий танк Т-26 загорелся во время репетиции парада Победы в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T20:53
2021-05-07T22:37
россия
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уфа
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УФА, 7 мая — РИА Новости. Советский легкий танк Т-26 загорелся во время репетиции парада Победы в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.Ряд Telegram-каналов опубликовали фото и видео инцидента. На кадрах машина дымится во время движения, а когда сворачивает, видно, что внутри есть открытый огонь.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, топливо пролилось на корпус танка и загорелось."Потушил сам водитель до прибытия подразделений МЧС России. Спасатели пролили место возгорания и смыли топливо, чтобы исключить опасность распространения огня", — добавили в главке.Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Это самый многочисленный танк Красной Армии к началу Великой Отечественной войны, второй после Т-34 по количеству выпущенных советский танк 1930-х — 1940-х годов.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, общество

На репетиции парада Победы в Уфе загорелся танк

20:53 07.05.2021 (обновлено: 22:37 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий КарповВид на город Уфа
Вид на город Уфа - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Читать ria.ru в
УФА, 7 мая — РИА Новости. Советский легкий танк Т-26 загорелся во время репетиции парада Победы в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.
Ряд Telegram-каналов опубликовали фото и видео инцидента. На кадрах машина дымится во время движения, а когда сворачивает, видно, что внутри есть открытый огонь.
Как пояснили РИА Новости в ведомстве, топливо пролилось на корпус танка и загорелось.
"Потушил сам водитель до прибытия подразделений МЧС России. Спасатели пролили место возгорания и смыли топливо, чтобы исключить опасность распространения огня", — добавили в главке.
Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Это самый многочисленный танк Красной Армии к началу Великой Отечественной войны, второй после Т-34 по количеству выпущенных советский танк 1930-х — 1940-х годов.
Курсантки Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
12:27
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
 
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