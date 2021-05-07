https://ria.ru/20210507/tank-1731440122.html

На репетиции парада Победы в Уфе загорелся танк

На репетиции парада Победы в Уфе загорелся танк

Советский легкий танк Т-26 загорелся во время репетиции парада Победы в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T20:53

2021-05-07T20:53

2021-05-07T22:37

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

общество

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УФА, 7 мая — РИА Новости. Советский легкий танк Т-26 загорелся во время репетиции парада Победы в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.Ряд Telegram-каналов опубликовали фото и видео инцидента. На кадрах машина дымится во время движения, а когда сворачивает, видно, что внутри есть открытый огонь.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, топливо пролилось на корпус танка и загорелось."Потушил сам водитель до прибытия подразделений МЧС России. Спасатели пролили место возгорания и смыли топливо, чтобы исключить опасность распространения огня", — добавили в главке.Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Это самый многочисленный танк Красной Армии к началу Великой Отечественной войны, второй после Т-34 по количеству выпущенных советский танк 1930-х — 1940-х годов.

https://ria.ru/20210507/parad-1731389881.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, общество