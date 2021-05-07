https://ria.ru/20210507/sud-1731363981.html

Суд во Владивостоке отпустил из-под ареста главу института ДВО РАН

Суд во Владивостоке отпустил из-под ареста главу института ДВО РАН

Суд во Владивостоке сменил с ареста на подписку о невыезде меру пресечения в отношении директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T07:11

2021-05-07T07:11

2021-05-07T07:11

российская академия наук

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Суд во Владивостоке сменил с ареста на подписку о невыезде меру пресечения в отношении директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александра Щербатюка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата, сообщил РИА Новости его адвокат Никита Москаленко.Щербатюк был арестован в ноябре прошлого года. СК сообщал, что ученый был заключен под стражу, так как пытался скрыться от следствия, забронировав билеты за рубеж. В последний раз суд продлевал срок предварительного заключения до 8 мая."(Отпущен) под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник.Следователи сообщали, что ущерб от действий Щербатюка оценивается более чем в 7,5 миллиона рублей. Дело возбуждено о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2016-2018 годах фигурант заключил контракт с иностранной компанией, по которому институт обязался изготовить необитаемый подводный аппарат на сумму свыше 17,5 миллиона рублей. Чтобы исполнить договор, Щербатюк, по данным следствия, заключил договор субподряда на 6 миллионов рублей, который затем был увеличен до 10 миллионов.В субподрядчики директор взял некое ООО, которое по факту не выполняло работ и не имело нужного штата, утверждает СК. По данным правоохранителей, все работы выполняли сотрудники института, с которыми были заключены договоры подряда на 2,5 миллиона рублей, сам аппарат был построен, сейчас он изъят.

https://ria.ru/20210414/zloupotreblenie-1728229812.html

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, владивосток, происшествия