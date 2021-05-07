https://ria.ru/20210507/sud-1731363981.html
Суд во Владивостоке отпустил из-под ареста главу института ДВО РАН
Суд во Владивостоке отпустил из-под ареста главу института ДВО РАН
Суд во Владивостоке сменил с ареста на подписку о невыезде меру пресечения в отношении директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T07:11
2021-05-07T07:11
2021-05-07T07:11
российская академия наук
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Суд во Владивостоке сменил с ареста на подписку о невыезде меру пресечения в отношении директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александра Щербатюка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата, сообщил РИА Новости его адвокат Никита Москаленко.Щербатюк был арестован в ноябре прошлого года. СК сообщал, что ученый был заключен под стражу, так как пытался скрыться от следствия, забронировав билеты за рубеж. В последний раз суд продлевал срок предварительного заключения до 8 мая."(Отпущен) под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник.Следователи сообщали, что ущерб от действий Щербатюка оценивается более чем в 7,5 миллиона рублей. Дело возбуждено о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2016-2018 годах фигурант заключил контракт с иностранной компанией, по которому институт обязался изготовить необитаемый подводный аппарат на сумму свыше 17,5 миллиона рублей. Чтобы исполнить договор, Щербатюк, по данным следствия, заключил договор субподряда на 6 миллионов рублей, который затем был увеличен до 10 миллионов.В субподрядчики директор взял некое ООО, которое по факту не выполняло работ и не имело нужного штата, утверждает СК. По данным правоохранителей, все работы выполняли сотрудники института, с которыми были заключены договоры подряда на 2,5 миллиона рублей, сам аппарат был построен, сейчас он изъят.
https://ria.ru/20210414/zloupotreblenie-1728229812.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости.
Суд во Владивостоке
сменил с ареста на подписку о невыезде меру пресечения в отношении директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН
Александра Щербатюка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата, сообщил РИА Новости его адвокат Никита Москаленко.
Щербатюк был арестован в ноябре прошлого года. СК
сообщал, что ученый был заключен под стражу, так как пытался скрыться от следствия, забронировав билеты за рубеж. В последний раз суд продлевал срок предварительного заключения до 8 мая.
"(Отпущен) под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник.
Следователи сообщали, что ущерб от действий Щербатюка оценивается более чем в 7,5 миллиона рублей. Дело возбуждено о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2016-2018 годах фигурант заключил контракт с иностранной компанией, по которому институт обязался изготовить необитаемый подводный аппарат на сумму свыше 17,5 миллиона рублей. Чтобы исполнить договор, Щербатюк, по данным следствия, заключил договор субподряда на 6 миллионов рублей, который затем был увеличен до 10 миллионов.
В субподрядчики директор взял некое ООО, которое по факту не выполняло работ и не имело нужного штата, утверждает СК. По данным правоохранителей, все работы выполняли сотрудники института, с которыми были заключены договоры подряда на 2,5 миллиона рублей, сам аппарат был построен, сейчас он изъят.