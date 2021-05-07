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СМИ: Белый дом отредактировал стенограмму с упоминанием Украины и НАТО
СМИ: Белый дом отредактировал стенограмму с упоминанием Украины и НАТО
Белый дом внес изменения в официальную стенограмму заявления о поддержке Украины в вопросе вступления в НАТО, сообщает Fox News. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:57
2021-05-07T17:02
верховная рада украины
нато
джо байден
украина
в мире
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Белый дом внес изменения в официальную стенограмму заявления о поддержке Украины в вопросе вступления в НАТО, сообщает Fox News.Накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность присоединения Киева к альянсу, заявила, что двери организации открыты для тех, кто выполнит все обязательства по вступлению.Однако некоторые СМИ заметили, что Белый дом отредактировал официальную стенограмму.Так, из ответа на вопрос "Поддерживает ли администрация Джо Байдена вступление Киева в НАТО?" пропала часть с непосредственным упоминанием Украины: "Я говорю, что Укр... да. Да".Украина еще в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, затем объявила вступление в НАТО одной из целей внешней политики, а в 2019-м курс на присоединение к альянсу закрепили в Конституции. В прошлом году Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что Киеву потребуется достичь ряда критериев, на что уйдет много времени. По оценкам экспертов, Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.В последние месяцы вопрос о вступлении в НАТО в очередной раз поднял президент Владимир Зеленский. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
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верховная рада украины, нато, джо байден, украина, в мире

СМИ: Белый дом отредактировал стенограмму с упоминанием Украины и НАТО

15:57 07.05.2021 (обновлено: 17:02 07.05.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Белый дом внес изменения в официальную стенограмму заявления о поддержке Украины в вопросе вступления в НАТО, сообщает Fox News.
Накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность присоединения Киева к альянсу, заявила, что двери организации открыты для тех, кто выполнит все обязательства по вступлению.
Однако некоторые СМИ заметили, что Белый дом отредактировал официальную стенограмму.
Так, из ответа на вопрос "Поддерживает ли администрация Джо Байдена вступление Киева в НАТО?" пропала часть с непосредственным упоминанием Украины: "Я говорю, что Укр... да. Да".
Украина еще в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, затем объявила вступление в НАТО одной из целей внешней политики, а в 2019-м курс на присоединение к альянсу закрепили в Конституции. В прошлом году Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что Киеву потребуется достичь ряда критериев, на что уйдет много времени. По оценкам экспертов, Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.
В последние месяцы вопрос о вступлении в НАТО в очередной раз поднял президент Владимир Зеленский. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
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