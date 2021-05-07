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Сбербанк с 7 мая повышает ставки по ипотеке
Сбербанк с 7 мая повышает ставки по ипотеке
С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T00:50
2021-05-07T02:06
ипотека
эльвира набиуллина
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов, на вторичном рынке — 8,1%.Как сообщили в организации, у клиентов, которым банк уже одобрил заявку на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения.Также с 7 мая повысится и процентная ставка по акционному вкладу "Дополнительный процент", его действие продлили до 30 июня 2021 года.Повышение ключевой ставкиБанк России 23 апреля второй раз за год повысил ключевую ставку — до пяти процентов годовых. В прошлый раз — 19 марта — Центробанк увеличил ее с 4,25 процента до 4,5 процента.Такое решение призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также оно может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам. "Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска", — отмечается в сообщении.При этом впервые с 2014 года ставка растет сразу на полпроцента. ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7-5,2 процента. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, промедление с повышением ключевой ставки Банка России могло потребовать жесткой денежно-кредитной политики в будущем. "Инфляционные процессы требуют более раннего возвращения к нейтральной политике, чем предполагалось раньше", - указала она.Повышение ставок по вкладамРоссийские банки начали повышать ставки по вкладам, улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%, выяснило агентство РИА Новости.Так, ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%."Почта банк" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. Так, в депозитах на 1 год ставка выросла на 0,25 п.п., а на 1,5 года – на 0,35 п.п., указывается в сообщении кредитной организации.Кроме того, банк "Открытие" улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок составит 0,2-0,5 п.п. МКБ запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.После решения регулятора ставки по вкладам будут расти, показал ранее опрос РИА Новости среди банков.
https://realty.ria.ru/20210429/ipoteka-1730415042.html
https://realty.ria.ru/20210430/ipoteka-1730703336.html
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ипотека, эльвира набиуллина, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика

Сбербанк с 7 мая повышает ставки по ипотеке

00:50 07.05.2021 (обновлено: 02:06 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.
Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов, на вторичном рынке — 8,1%.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Как сообщили в организации, у клиентов, которым банк уже одобрил заявку на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения.
Также с 7 мая повысится и процентная ставка по акционному вкладу "Дополнительный процент", его действие продлили до 30 июня 2021 года.

Повышение ключевой ставки

Банк России 23 апреля второй раз за год повысил ключевую ставку — до пяти процентов годовых. В прошлый раз — 19 марта — Центробанк увеличил ее с 4,25 процента до 4,5 процента.
Такое решение призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также оно может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам. "Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска", — отмечается в сообщении.
При этом впервые с 2014 года ставка растет сразу на полпроцента. ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7-5,2 процента. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, промедление с повышением ключевой ставки Банка России могло потребовать жесткой денежно-кредитной политики в будущем. "Инфляционные процессы требуют более раннего возвращения к нейтральной политике, чем предполагалось раньше", - указала она.
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 14:55
Средний срок ипотеки в России обновил максимум

Повышение ставок по вкладам

Российские банки начали повышать ставки по вкладам, улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%, выяснило агентство РИА Новости.
Так, ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%.
"Почта банк" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. Так, в депозитах на 1 год ставка выросла на 0,25 п.п., а на 1,5 года – на 0,35 п.п., указывается в сообщении кредитной организации.
Кроме того, банк "Открытие" улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок составит 0,2-0,5 п.п. МКБ запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.
После решения регулятора ставки по вкладам будут расти, показал ранее опрос РИА Новости среди банков.
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ИпотекаЭльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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