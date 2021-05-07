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Блинкен заявил о подрывающих мировой порядок действиях США

Блинкен заявил о подрывающих мировой порядок действиях США

Некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:46

2021-05-07T15:46

2021-05-07T21:30

джо байден

вашингтон (город)

энтони блинкен

сша

в мире

политика

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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.Вместе с тем он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ.

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вашингтон (город)

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