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Блинкен заявил о подрывающих мировой порядок действиях США
Блинкен заявил о подрывающих мировой порядок действиях США
Некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:46
2021-05-07T15:46
2021-05-07T21:30
джо байден
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энтони блинкен
сша
в мире
политика
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.Вместе с тем он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ.
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джо байден, вашингтон (город), энтони блинкен, сша, в мире, политика