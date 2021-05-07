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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В Бразилии рассказали о подготовке к производству "Спутника V"
В Бразилии рассказали о подготовке к производству "Спутника V"
Бразильская лаборатория União Química продолжает подготовку к производству вакцины "Спутник V", инвестируя средства и нанимая новых сотрудников, сообщил... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T19:27
2021-05-07T19:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
москва
бразилия
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мая – РИА Новости. Бразильская лаборатория União Química продолжает подготовку к производству вакцины "Спутник V", инвестируя средства и нанимая новых сотрудников, сообщил президент компании Фернанду Маркес на слушаниях в парламенте."Мы уже инвестировали средства и продолжаем инвестировать еще больше, чтобы подготовиться к быстрому производству вакцины "Спутник V" в Бразилии", - сказал он. Были наняты 150 новых специалистов.По его словам, компания является одной из тех, кто "наиболее продвинулся" в процессе подготовки к производству вакцины.Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем, разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины " Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, москва, бразилия, в мире

В Бразилии рассказали о подготовке к производству "Спутника V"

19:27 07.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняМедицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мая – РИА Новости. Бразильская лаборатория União Química продолжает подготовку к производству вакцины "Спутник V", инвестируя средства и нанимая новых сотрудников, сообщил президент компании Фернанду Маркес на слушаниях в парламенте.
"Мы уже инвестировали средства и продолжаем инвестировать еще больше, чтобы подготовиться к быстрому производству вакцины "Спутник V" в Бразилии", - сказал он. Были наняты 150 новых специалистов.
По его словам, компания является одной из тех, кто "наиболее продвинулся" в процессе подготовки к производству вакцины.
Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.
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В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем, разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины " Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19МоскваБразилияВ мире
 
 
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