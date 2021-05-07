https://ria.ru/20210507/sputnik-1731431977.html

В Бразилии рассказали о подготовке к производству "Спутника V"

В Бразилии рассказали о подготовке к производству "Спутника V"

Бразильская лаборатория União Química продолжает подготовку к производству вакцины "Спутник V", инвестируя средства и нанимая новых сотрудников, сообщил... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:27

2021-05-07T19:27

2021-05-07T19:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мая – РИА Новости. Бразильская лаборатория União Química продолжает подготовку к производству вакцины "Спутник V", инвестируя средства и нанимая новых сотрудников, сообщил президент компании Фернанду Маркес на слушаниях в парламенте."Мы уже инвестировали средства и продолжаем инвестировать еще больше, чтобы подготовиться к быстрому производству вакцины "Спутник V" в Бразилии", - сказал он. Были наняты 150 новых специалистов.По его словам, компания является одной из тех, кто "наиболее продвинулся" в процессе подготовки к производству вакцины.Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем, разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины " Спутник V" до предоставления "недостающей информации".

https://ria.ru/20210430/vaktsina-1730667256.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, москва, бразилия, в мире