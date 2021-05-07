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Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
Проведенные в лаборатории в Венгрии тесты поставленного Словакии "Спутника V" завершились успешно и показали его надежность, сообщил в пятницу журналистам глава РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:02
2021-05-07T11:21
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
словакия
венгрия
в мире
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ПРАГА, 7 мая – РИА Новости. Проведенные в лаборатории в Венгрии тесты поставленного Словакии "Спутника V" завершились успешно и показали его надежность, сообщил в пятницу журналистам глава словацкого минздрава Владимир Ленгварский.Первая партия вакцины "Спутник V" была получена в Словакии 1 марта. В связи с отсутствием в республике сертифицированных лабораторий, 46 ампул из присланной 1 марта партии вакцины были переданы для тестирования в Венгрию, которая располагает лабораторией OMCL (Official Medicinal Control Laboratory)."Результаты тестирования вакцины "Спутник V" в Венгрии негативные, то есть, в порядке", - сказал Ленгварский, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.Как заявил 26 апреля премьер Словакии Эдуард Хегер, если тесты "Спутника V" в сертифицированной лаборатории в Венгрии завершатся успешно, глава минздрава Словакии одобрит ее использование в республике.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731020320.html
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российский фонд прямых инвестиций, the lancet, вакцина "спутник v", здоровье - общество, словакия, венгрия, в мире

Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"

11:02 07.05.2021 (обновлено: 11:21 07.05.2021)
 
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© Sputnik / Владислав Воднев
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ПРАГА, 7 мая – РИА Новости. Проведенные в лаборатории в Венгрии тесты поставленного Словакии "Спутника V" завершились успешно и показали его надежность, сообщил в пятницу журналистам глава словацкого минздрава Владимир Ленгварский.
Первая партия вакцины "Спутник V" была получена в Словакии 1 марта. В связи с отсутствием в республике сертифицированных лабораторий, 46 ампул из присланной 1 марта партии вакцины были переданы для тестирования в Венгрию, которая располагает лабораторией OMCL (Official Medicinal Control Laboratory).
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"Результаты тестирования вакцины "Спутник V" в Венгрии негативные, то есть, в порядке", - сказал Ленгварский, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Как заявил 26 апреля премьер Словакии Эдуард Хегер, если тесты "Спутника V" в сертифицированной лаборатории в Венгрии завершатся успешно, глава минздрава Словакии одобрит ее использование в республике.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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