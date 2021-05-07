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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/sputnik-1731358990.html
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину от COVID-19 "Спутник Лайт", разработчики заявляют, что и одного укола достаточно для сильного иммунного... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T02:09
2021-05-07T04:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину от COVID-19 "Спутник Лайт", разработчики заявляют, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа."Эффективность &lt;...&gt; составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта. Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.В РФПИ также сообщили, что по итогам лабораторных исследований вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения препарата не зарегистрировано. "Спутник Лайт" не требует специальных условий для хранения и логистики и обладает доступной ценой менее 10 долларов. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики.Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V" — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).Применение вакциныВакцина "Спутник Лайт" после регистрации будет применяться у людей от 18 до 60 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, данный препарат создавался для быстрого создания популяционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации и для использования переболевшими, у которых нет антител или они низкие.Она добавила, что для поступления в гражданский оборот вакцина должна пройти процедуру регистрации цены и согласования федеральными органами.Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, "Спутник Лайт" в будущем может применяться у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился. Он добавил, что регистрация вакцины позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу.Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также заявил, что "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами."Спутник V"Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. "Спутник V" одобрен в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, татьяна голикова, общество

В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

02:09 07.05.2021 (обновлено: 04:04 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину от COVID-19 "Спутник Лайт", разработчики заявляют, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.
"Эффективность <...> составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта. Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.
В РФПИ также сообщили, что по итогам лабораторных исследований вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения препарата не зарегистрировано. "Спутник Лайт" не требует специальных условий для хранения и логистики и обладает доступной ценой менее 10 долларов. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики.
Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V" — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).

Применение вакцины

Вакцина "Спутник Лайт" после регистрации будет применяться у людей от 18 до 60 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, данный препарат создавался для быстрого создания популяционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации и для использования переболевшими, у которых нет антител или они низкие.
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Она добавила, что для поступления в гражданский оборот вакцина должна пройти процедуру регистрации цены и согласования федеральными органами.
Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, "Спутник Лайт" в будущем может применяться у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился. Он добавил, что регистрация вакцины позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также заявил, что "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами.

"Спутник V"

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. "Спутник V" одобрен в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Российский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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