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В Пермском крае девушка спасла детей от нападения собаки

В Пермском крае девушка спасла детей от нападения собаки

Девушка спасла двух детей от нападения собаки в деревне Кондратово Пермского края, информация об инциденте распространилась в соцсетях. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T16:23

2021-05-07T16:23

2021-05-07T16:49

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пермский край

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ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Девушка спасла двух детей от нападения собаки в деревне Кондратово Пермского края, информация об инциденте распространилась в соцсетях.Отмечается, что семилетняя девочка со своей младшей сестрой вышла на улицу погулять. К ним подбежала собака и прыгнула сначала на малышку, но затем переключилась на старшую из сестер и укусила ее за лицо. Проходящая мимо девушка отогнала животное и позвала родителей. Отец девочек в это время загружал у дома машину.В пресс-службе краевого Минздрава РИА Новости сообщили, что пострадавшего ребенка осмотрел стоматолог.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, пермский край