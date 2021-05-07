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В Пермском крае девушка спасла детей от нападения собаки
В Пермском крае девушка спасла детей от нападения собаки
Девушка спасла двух детей от нападения собаки в деревне Кондратово Пермского края, информация об инциденте распространилась в соцсетях. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:23
2021-05-07T16:23
2021-05-07T16:49
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ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Девушка спасла двух детей от нападения собаки в деревне Кондратово Пермского края, информация об инциденте распространилась в соцсетях.Отмечается, что семилетняя девочка со своей младшей сестрой вышла на улицу погулять. К ним подбежала собака и прыгнула сначала на малышку, но затем переключилась на старшую из сестер и укусила ее за лицо. Проходящая мимо девушка отогнала животное и позвала родителей. Отец девочек в это время загружал у дома машину.В пресс-службе краевого Минздрава РИА Новости сообщили, что пострадавшего ребенка осмотрел стоматолог.
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пермь, пермский край
ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости.
Девушка спасла двух детей от нападения собаки в деревне Кондратово Пермского края
, информация об инциденте распространилась в соцсетях.
Отмечается, что семилетняя девочка со своей младшей сестрой вышла на улицу погулять. К ним подбежала собака и прыгнула сначала на малышку, но затем переключилась на старшую из сестер и укусила ее за лицо. Проходящая мимо девушка отогнала животное и позвала родителей. Отец девочек в это время загружал у дома машину.
В пресс-службе краевого Минздрава РИА Новости сообщили, что пострадавшего ребенка осмотрел стоматолог.