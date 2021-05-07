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Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в отношении Сирии. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T01:33
2021-05-07T01:33
2021-05-07T01:33
война в сирии
джо байден
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в отношении Сирии.Продление режима ЧС позволяет США продолжить блокирование имущества и активов ряда лиц, связанных с правительством Сирии, и запрещать экспорт в эту страну определенных товаров.Кроме того, Байден подписал аналогичные указы о продлении режима ЧС, связанные с ситуациями в Центральноафриканской Республике и Ираке.Как следует из текста указа, режим ЧС, связанный с Сирией, был объявлен 11 мая 2004 года во время правления президента Джорджа Буша-младшего.
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джо байден, сирия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в отношении Сирии
.
"Я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайно ситуации, объявленной в связи с действиями правительства Сирии", - говорится в указе.
Продление режима ЧС позволяет США продолжить блокирование имущества и активов ряда лиц, связанных с правительством Сирии, и запрещать экспорт в эту страну определенных товаров.
Кроме того, Байден подписал аналогичные указы о продлении режима ЧС, связанные с ситуациями в Центральноафриканской Республике и Ираке.
Как следует из текста указа, режим ЧС, связанный с Сирией, был объявлен 11 мая 2004 года во время правления президента Джорджа Буша-младшего.