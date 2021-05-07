https://ria.ru/20210507/siriya-1731358147.html

Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии

Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в отношении Сирии. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T01:33

2021-05-07T01:33

2021-05-07T01:33

война в сирии

джо байден

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в отношении Сирии.Продление режима ЧС позволяет США продолжить блокирование имущества и активов ряда лиц, связанных с правительством Сирии, и запрещать экспорт в эту страну определенных товаров.Кроме того, Байден подписал аналогичные указы о продлении режима ЧС, связанные с ситуациями в Центральноафриканской Республике и Ираке.Как следует из текста указа, режим ЧС, связанный с Сирией, был объявлен 11 мая 2004 года во время правления президента Джорджа Буша-младшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/sscha-1731259109.html

сирия

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2021

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джо байден, сирия, сша, в мире