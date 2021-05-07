https://ria.ru/20210507/sinopharm-1731426564.html

ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования

ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования

ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования, говорится в заявлении Всемирной организации... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T18:29

2021-05-07T18:29

2021-05-07T20:43

коронавирус covid-19

в мире

распространение коронавируса

воз

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ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в пятницу."Сегодня ВОЗ включила вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендованных для экстренного использования во всем мире", — говорится в заявлении.Как отмечается, эксперты ВОЗ провели инспекцию на производстве вакцины, чтобы оценить ее качество и безопасность."На основе всех имеющихся свидетельств ВОЗ рекомендует вакцину для людей в возрасте старше 18 лет, по две дозы, которые принимаются с разницей в три-четыре недели. Эффективность вакцины для людей с симптомами и госпитализированных больных, по оценкам, составляет 79 процентов для всех объединенных возрастных групп", — отмечают в ВОЗ.В то же время ВОЗ не рекомендует использовать вакцину для пациентов старше 60 лет, так как пока нет достаточных данных об эффективности препарата в этой возрастной группе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире, воз