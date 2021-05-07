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https://ria.ru/20210507/sinopharm-1731426564.html
ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования
ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования
ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования, говорится в заявлении Всемирной организации... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T18:29
2021-05-07T20:43
коронавирус covid-19
в мире
распространение коронавируса
воз
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ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в пятницу."Сегодня ВОЗ включила вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендованных для экстренного использования во всем мире", — говорится в заявлении.Как отмечается, эксперты ВОЗ провели инспекцию на производстве вакцины, чтобы оценить ее качество и безопасность."На основе всех имеющихся свидетельств ВОЗ рекомендует вакцину для людей в возрасте старше 18 лет, по две дозы, которые принимаются с разницей в три-четыре недели. Эффективность вакцины для людей с симптомами и госпитализированных больных, по оценкам, составляет 79 процентов для всех объединенных возрастных групп", — отмечают в ВОЗ.В то же время ВОЗ не рекомендует использовать вакцину для пациентов старше 60 лет, так как пока нет достаточных данных об эффективности препарата в этой возрастной группе.
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коронавирус covid-19, в мире, воз

ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования

18:29 07.05.2021 (обновлено: 20:43 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в пятницу.
"Сегодня ВОЗ включила вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендованных для экстренного использования во всем мире", — говорится в заявлении.
Как отмечается, эксперты ВОЗ провели инспекцию на производстве вакцины, чтобы оценить ее качество и безопасность.
"На основе всех имеющихся свидетельств ВОЗ рекомендует вакцину для людей в возрасте старше 18 лет, по две дозы, которые принимаются с разницей в три-четыре недели. Эффективность вакцины для людей с симптомами и госпитализированных больных, по оценкам, составляет 79 процентов для всех объединенных возрастных групп", — отмечают в ВОЗ.
В то же время ВОЗ не рекомендует использовать вакцину для пациентов старше 60 лет, так как пока нет достаточных данных об эффективности препарата в этой возрастной группе.
 
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