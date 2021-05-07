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Президент Армении посетит Москву
Президент Армении посетит Москву
Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:40
2021-05-07T17:57
армен саркисян
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу, сообщила РИА Новости помощница президента Асмик Петросян.При этом она не подтвердила участие Саркисяна в параде Победы, отметив, что участие президента в публичных мероприятиях пока не запланировано.В президентской пресс-службе сообщили, что Саркисян отправится в Москву за свой счет в рамках краткосрочного отпуска.
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армен саркисян, москва, армения, в мире

Президент Армении посетит Москву

17:40 07.05.2021 (обновлено: 17:57 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу, сообщила РИА Новости помощница президента Асмик Петросян.
"Саркисян 8-9 мая посетит Москву с частным визитом, 10 мая стартует рабочий визит президента", - сказала Петросян.
При этом она не подтвердила участие Саркисяна в параде Победы, отметив, что участие президента в публичных мероприятиях пока не запланировано.
В президентской пресс-службе сообщили, что Саркисян отправится в Москву за свой счет в рамках краткосрочного отпуска.
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 18:19
Президент Армении предложил создать "дорожную карту" отношений с Россией
 
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