https://ria.ru/20210507/sarkisyan-1731422072.html

Президент Армении посетит Москву

Президент Армении посетит Москву

Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T17:40

2021-05-07T17:40

2021-05-07T17:57

армен саркисян

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу, сообщила РИА Новости помощница президента Асмик Петросян.При этом она не подтвердила участие Саркисяна в параде Победы, отметив, что участие президента в публичных мероприятиях пока не запланировано.В президентской пресс-службе сообщили, что Саркисян отправится в Москву за свой счет в рамках краткосрочного отпуска.

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603511481.html

москва

армения

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армен саркисян, москва, армения, в мире