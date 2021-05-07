https://ria.ru/20210507/sarkisyan-1731422072.html
Президент Армении посетит Москву
Президент Армении посетит Москву
Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:40
2021-05-07T17:40
2021-05-07T17:57
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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу, сообщила РИА Новости помощница президента Асмик Петросян.При этом она не подтвердила участие Саркисяна в параде Победы, отметив, что участие президента в публичных мероприятиях пока не запланировано.В президентской пресс-службе сообщили, что Саркисян отправится в Москву за свой счет в рамках краткосрочного отпуска.
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армен саркисян, москва, армения, в мире