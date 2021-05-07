https://ria.ru/20210507/rokossovskiy-1731391383.html

В Польше усомнились, что маршал Рокоссовский родился в Белоруссии

В Польше усомнились, что маршал Рокоссовский родился в Белоруссии

Найденная в Белоруссии метрика о крещении маршала Советского союза и Польши Константина Рокоссовского не доказывает, что он родился именно там, считает польская РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:40

2021-05-07T12:40

2021-05-07T15:19

российская империя

польша

константин рокоссовский

в мире

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ВАРШАВА, 7 мая — РИА Новости. Найденная в Белоруссии метрика о крещении маршала Советского союза и Польши Константина Рокоссовского не доказывает, что он родился именно там, считает польская исследовательница биографии полководца Ольга Добжаньска.Недавно в белорусском архиве обнаружили запись в метрике, говорящую, что будущего маршала Победы крестили в белорусской деревне Телеханы, которая тогда входила в состав Пинского уезда Минской губернии Российской империи. Позднее населенный пункт стал территорией Польши, а с 1939 года — БССР.Сам маршал в разные годы в своих автобиографиях указывал разные места своего появления на свет — Варшаву, Великие Луки, и даже различные года рождения — 1894 и 1896.Из найденного документа следует, что Рокоссовский был значительно старше, чем считалось до сих пор — он родился в семье Ксаверия Викентьевича Рокоссовского (католика) и Антонины Ивановны (православной) 3 (15) сентября 1889 года и был крещен в Свято-Троицкой церкви Телехан."Место рождения маршала Рокоссовского так и остается неизвестным. Телеханы — это уже третье место, где он родился", — сказала Добжаньска в беседе с РИА Новости.Она отметила, что найденный документ указывает на место крещения, а не рождения, которые могут различаться."Он мог родиться в Варшаве, но не быть там крещенным", — пояснила она, отметив, что мать Рокоссовского была родом именно из Телехан.Как добавила Добжаньска, ранее уже существовали предположения, что будущий маршал был при рождении крещен в православную веру."Его мать была православной и в Российской империи были такие правила. Ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что его отец был католиком", — рассказала она.По данным собеседницы агентства, сестра Рокоссовского Хелена также была крещена в православие, однако придерживалась католической веры. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что на ее могиле в Варшаве установлен католический крест.

https://radiosputnik.ria.ru/20200505/1570804239.html

https://ria.ru/20161221/1484002653.html

российская империя

польша

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2021

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российская империя, польша, константин рокоссовский, в мире