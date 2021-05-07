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В Польше усомнились, что маршал Рокоссовский родился в Белоруссии
В Польше усомнились, что маршал Рокоссовский родился в Белоруссии
Найденная в Белоруссии метрика о крещении маршала Советского союза и Польши Константина Рокоссовского не доказывает, что он родился именно там, считает польская РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:40
2021-05-07T15:19
российская империя
польша
константин рокоссовский
в мире
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ВАРШАВА, 7 мая — РИА Новости. Найденная в Белоруссии метрика о крещении маршала Советского союза и Польши Константина Рокоссовского не доказывает, что он родился именно там, считает польская исследовательница биографии полководца Ольга Добжаньска.Недавно в белорусском архиве обнаружили запись в метрике, говорящую, что будущего маршала Победы крестили в белорусской деревне Телеханы, которая тогда входила в состав Пинского уезда Минской губернии Российской империи. Позднее населенный пункт стал территорией Польши, а с 1939 года — БССР.Сам маршал в разные годы в своих автобиографиях указывал разные места своего появления на свет — Варшаву, Великие Луки, и даже различные года рождения — 1894 и 1896.Из найденного документа следует, что Рокоссовский был значительно старше, чем считалось до сих пор — он родился в семье Ксаверия Викентьевича Рокоссовского (католика) и Антонины Ивановны (православной) 3 (15) сентября 1889 года и был крещен в Свято-Троицкой церкви Телехан."Место рождения маршала Рокоссовского так и остается неизвестным. Телеханы — это уже третье место, где он родился", — сказала Добжаньска в беседе с РИА Новости.Она отметила, что найденный документ указывает на место крещения, а не рождения, которые могут различаться."Он мог родиться в Варшаве, но не быть там крещенным", — пояснила она, отметив, что мать Рокоссовского была родом именно из Телехан.Как добавила Добжаньска, ранее уже существовали предположения, что будущий маршал был при рождении крещен в православную веру."Его мать была православной и в Российской империи были такие правила. Ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что его отец был католиком", — рассказала она.По данным собеседницы агентства, сестра Рокоссовского Хелена также была крещена в православие, однако придерживалась католической веры. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что на ее могиле в Варшаве установлен католический крест.
https://radiosputnik.ria.ru/20200505/1570804239.html
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российская империя, польша, константин рокоссовский, в мире

В Польше усомнились, что маршал Рокоссовский родился в Белоруссии

12:40 07.05.2021 (обновлено: 15:19 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Вайль / Перейти в фотобанкМаршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский
Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Григорий Вайль
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ВАРШАВА, 7 мая — РИА Новости. Найденная в Белоруссии метрика о крещении маршала Советского союза и Польши Константина Рокоссовского не доказывает, что он родился именно там, считает польская исследовательница биографии полководца Ольга Добжаньска.
Недавно в белорусском архиве обнаружили запись в метрике, говорящую, что будущего маршала Победы крестили в белорусской деревне Телеханы, которая тогда входила в состав Пинского уезда Минской губернии Российской империи. Позднее населенный пункт стал территорией Польши, а с 1939 года — БССР.
Сам маршал в разные годы в своих автобиографиях указывал разные места своего появления на свет — Варшаву, Великие Луки, и даже различные года рождения — 1894 и 1896.
Из найденного документа следует, что Рокоссовский был значительно старше, чем считалось до сих пор — он родился в семье Ксаверия Викентьевича Рокоссовского (католика) и Антонины Ивановны (православной) 3 (15) сентября 1889 года и был крещен в Свято-Троицкой церкви Телехан.
"Место рождения маршала Рокоссовского так и остается неизвестным. Телеханы — это уже третье место, где он родился", — сказала Добжаньска в беседе с РИА Новости.
Генерал-лейтенант К.Рокоссовский в дни войны - РИА Новости, 1920, 05.05.2020
5 мая 2020, 07:0075 лет Победы - Радио Sputnik
Есть такая профессия – Родину защищать. Маршал РокоссовскийВ преддверии 75-летия Победы радио Sputnik рассказывает о легендарных командирах войны. Сегодняшняя история – о маршале Рокоссовском, одном из самых талантливых советских полководцев. Недаром Сталин поручил ему командовать Парадом Победы.
Она отметила, что найденный документ указывает на место крещения, а не рождения, которые могут различаться.
"Он мог родиться в Варшаве, но не быть там крещенным", — пояснила она, отметив, что мать Рокоссовского была родом именно из Телехан.
Как добавила Добжаньска, ранее уже существовали предположения, что будущий маршал был при рождении крещен в православную веру.
"Его мать была православной и в Российской империи были такие правила. Ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что его отец был католиком", — рассказала она.
По данным собеседницы агентства, сестра Рокоссовского Хелена также была крещена в православие, однако придерживалась католической веры. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что на ее могиле в Варшаве установлен католический крест.
Константин Рокоссовский - РИА Новости, 1920, 21.12.2016
21 декабря 2016, 03:04
Биография Константина РокоссовскогоРовно 120 лет назад родился маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский.
 
Российская империяПольшаКонстантин РокоссовскийВ мире
 
 
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