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В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим
В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим
Власти ввели особый противопожарный режим в 58 муниципальных образованиях на севере Красноярского края за исключением трех районов Арктической зоны, сообщает... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:13
2021-05-07T11:13
александр усс
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Власти ввели особый противопожарный режим в 58 муниципальных образованиях на севере Красноярского края за исключением трех районов Арктической зоны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Введение особого противопожарного режима подразумевает запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы и проведение любых пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, а также в садовых и дачных обществах."С 7 мая особый противопожарный режим вводится на территории Енисейского, Северо-Енисейского, Казачинского районов и в Пировском муниципальном округе. На данный момент из 61 муниципального района Красноярского края в зоне действия режима находятся 58. Исключение пока составляют три района Арктической зоны: Туруханский, Эвенкийский и Таймырский Долгано-Ненецкий", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что решение о введении режима в этих территориях будет принято в зависимости от погодных условий. По ее данным, губернатор региона Александр Усс, отметил важность соблюдения необходимых мер безопасности и слаженной работы всех ведомств в праздничные дни."Наша основная задача - не допустить серьезных пожаров, которые в этот период являются исключительно делом рук человека. Все задействованные ведомства находятся в состоянии повышенной готовности. Надеюсь, в этом году общими усилиями сработаем на результат", - приводит пресс-служба слова губернатора.С 23 апреля особый противопожарный режим был введен на территории 15 муниципальных образований на юге края, с 30 апреля - на территории еще 37.
https://ria.ru/20210507/krasnoyarsk-1731373618.html
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александр усс, красноярский край, общество

В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим

11:13 07.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДеревья на берегу Бирюсинского залива на Красноярском водохранилище в Красноярском крае
Деревья на берегу Бирюсинского залива на Красноярском водохранилище в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Власти ввели особый противопожарный режим в 58 муниципальных образованиях на севере Красноярского края за исключением трех районов Арктической зоны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Введение особого противопожарного режима подразумевает запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы и проведение любых пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, а также в садовых и дачных обществах.
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"С 7 мая особый противопожарный режим вводится на территории Енисейского, Северо-Енисейского, Казачинского районов и в Пировском муниципальном округе. На данный момент из 61 муниципального района Красноярского края в зоне действия режима находятся 58. Исключение пока составляют три района Арктической зоны: Туруханский, Эвенкийский и Таймырский Долгано-Ненецкий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что решение о введении режима в этих территориях будет принято в зависимости от погодных условий. По ее данным, губернатор региона Александр Усс, отметил важность соблюдения необходимых мер безопасности и слаженной работы всех ведомств в праздничные дни.
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"Наша основная задача - не допустить серьезных пожаров, которые в этот период являются исключительно делом рук человека. Все задействованные ведомства находятся в состоянии повышенной готовности. Надеюсь, в этом году общими усилиями сработаем на результат", - приводит пресс-служба слова губернатора.
С 23 апреля особый противопожарный режим был введен на территории 15 муниципальных образований на юге края, с 30 апреля - на территории еще 37.
 
Александр УссКрасноярский крайОбщество
 
 
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