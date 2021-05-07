https://ria.ru/20210507/rezhim-1731382338.html

В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим

В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим

Власти ввели особый противопожарный режим в 58 муниципальных образованиях на севере Красноярского края за исключением трех районов Арктической зоны, сообщает... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:13

2021-05-07T11:13

2021-05-07T11:13

александр усс

красноярский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577605936_0:399:2929:2047_1920x0_80_0_0_5c5cabd3171f6eaf8f7917240a694061.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Власти ввели особый противопожарный режим в 58 муниципальных образованиях на севере Красноярского края за исключением трех районов Арктической зоны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Введение особого противопожарного режима подразумевает запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы и проведение любых пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, а также в садовых и дачных обществах."С 7 мая особый противопожарный режим вводится на территории Енисейского, Северо-Енисейского, Казачинского районов и в Пировском муниципальном округе. На данный момент из 61 муниципального района Красноярского края в зоне действия режима находятся 58. Исключение пока составляют три района Арктической зоны: Туруханский, Эвенкийский и Таймырский Долгано-Ненецкий", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что решение о введении режима в этих территориях будет принято в зависимости от погодных условий. По ее данным, губернатор региона Александр Усс, отметил важность соблюдения необходимых мер безопасности и слаженной работы всех ведомств в праздничные дни."Наша основная задача - не допустить серьезных пожаров, которые в этот период являются исключительно делом рук человека. Все задействованные ведомства находятся в состоянии повышенной готовности. Надеюсь, в этом году общими усилиями сработаем на результат", - приводит пресс-служба слова губернатора.С 23 апреля особый противопожарный режим был введен на территории 15 муниципальных образований на юге края, с 30 апреля - на территории еще 37.

https://ria.ru/20210507/krasnoyarsk-1731373618.html

https://ria.ru/20210505/les-1731187327.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр усс, красноярский край, общество