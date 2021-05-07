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В Госдуме оценили решение Псаки уйти с поста пресс-секретаря президента
В Госдуме оценили решение Псаки уйти с поста пресс-секретаря президента
Содержание американской внешнеполитической риторики после возможного ухода Джен Псаки с поста пресс-секретаря президента США вряд ли изменится, Псаки – "плоть... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:40
2021-05-07T11:40
госдума рф
елена панина
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Содержание американской внешнеполитической риторики после возможного ухода Джен Псаки с поста пресс-секретаря президента США вряд ли изменится, Псаки – "плоть от плоти" современной американской дипломатии, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее телеканал CNN сообщил, что Псаки планирует уйти в отставку приблизительно через год.По мнению Паниной, Псаки давно стала олицетворением "фирменного стиля" госдепа при новой администрации Байдена."Свойственное ей сочетание некомпетентности и апломба часто производит курьезное впечатление, однако надо понимать, что основная масса сотрудников госдепа качественно не отличается от неё каким-то иным видением мира. Если угодно, Псаки - "плоть от плоти" современной американской дипломатии", - подчеркнула Панина.Она отметила, что было бы хорошо, если бы "с уходом Псаки поменялась бы не только форма, но и содержание американской внешнеполитической риторики". "Однако надежд на это мало", - констатировала парламентарий.
https://ria.ru/20210507/donbass-1731341423.html
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госдума рф, елена панина, сша, в мире

В Госдуме оценили решение Псаки уйти с поста пресс-секретаря президента

11:40 07.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Содержание американской внешнеполитической риторики после возможного ухода Джен Псаки с поста пресс-секретаря президента США вряд ли изменится, Псаки – "плоть от плоти" современной американской дипломатии, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Псаки планирует уйти в отставку приблизительно через год.
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По мнению Паниной, Псаки давно стала олицетворением "фирменного стиля" госдепа при новой администрации Байдена.
"Свойственное ей сочетание некомпетентности и апломба часто производит курьезное впечатление, однако надо понимать, что основная масса сотрудников госдепа качественно не отличается от неё каким-то иным видением мира. Если угодно, Псаки - "плоть от плоти" современной американской дипломатии", - подчеркнула Панина.
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Она отметила, что было бы хорошо, если бы "с уходом Псаки поменялась бы не только форма, но и содержание американской внешнеполитической риторики". "Однако надежд на это мало", - констатировала парламентарий.
 
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