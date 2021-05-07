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Эксперт призвал не беспокоиться о падении ступени китайской ракеты
Эксперт призвал не беспокоиться о падении ступени китайской ракеты
Небольшие обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" могут долететь до земной поверхности, но скорее всего, упадут в океан, особо... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:00
2021-05-07T12:00
россия
земля
александр железняков
космос - риа наука
роскосмос
мид кнр
туркмения
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Небольшие обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" могут долететь до земной поверхности, но скорее всего, упадут в океан, особо беспокоиться по этому поводу не стоит, считает известный историк космонавтики Александр Железняков.Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун"."Относительно территории других стран, теоретически какие-то фрагменты, которые не сгорят в атмосфере, долетят до земли и могут упасть на суше, но всё-таки большая вероятность, что они свалятся в океан", - добавил он.По его словам, до земной поверхности могут долететь части двигательной установки, сделанные из тугоплавких материалов."Корпус бака, вероятнее всего, разрушится, а по размерам он как раз и представляет наибольшую опасность в кавычках", - добавил эксперт.Он отметил, что "особо беспокоиться не стоит ни нам, ни жителям других стран"."В истории космонавтики были случаи схода с орбиты таких же больших конструкций и более тяжелых, но все-таки атмосфера Земли и ее плотные слои более-менее надежно нас защищают от подобных "подарков" из космоса. Все закончится благополучно", - пояснил Железняков.Ранее "Роскосмос" сообщал, что территорию России ступень массой 18 тонн не заденет. По прогнозу американских военных, ступень войдёт в атмосферу 9 мая в 2.13 мск (плюс/минус 9 часов) над Туркменией в точке с координатами 38,1 градуса северной широты и 62,5 градуса восточной долготы. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что большая часть обломков ступени сгорит в атмосфере, угроза объектам на Земле крайне низкая.
https://ria.ru/20210507/raketa-1731386248.html
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россия, земля, александр железняков, космос - риа наука, роскосмос, мид кнр, туркмения

Эксперт призвал не беспокоиться о падении ступени китайской ракеты

12:00 07.05.2021
 
© AP Photo / Cai Yang/XinhuaЗапуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с первым зондом по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-5 с первым зондом по исследованию Марса Тяньвэнь-1 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / Cai Yang/Xinhua
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Небольшие обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" могут долететь до земной поверхности, но скорее всего, упадут в океан, особо беспокоиться по этому поводу не стоит, считает известный историк космонавтики Александр Железняков.
Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".
"Наклонение (плоскости) ее орбиты (к экватору) 41 градус, то есть она может теоретически упасть в полосе от 41 градуса северной широты до 41 градуса южной широты. Мы (территория России - ред.) находимся севернее", - сказал Железняков РИА Новости.
"Относительно территории других стран, теоретически какие-то фрагменты, которые не сгорят в атмосфере, долетят до земли и могут упасть на суше, но всё-таки большая вероятность, что они свалятся в океан", - добавил он.
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По его словам, до земной поверхности могут долететь части двигательной установки, сделанные из тугоплавких материалов.
"Корпус бака, вероятнее всего, разрушится, а по размерам он как раз и представляет наибольшую опасность в кавычках", - добавил эксперт.
Он отметил, что "особо беспокоиться не стоит ни нам, ни жителям других стран".
"В истории космонавтики были случаи схода с орбиты таких же больших конструкций и более тяжелых, но все-таки атмосфера Земли и ее плотные слои более-менее надежно нас защищают от подобных "подарков" из космоса. Все закончится благополучно", - пояснил Железняков.
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РоссияЗемляАлександр ЖелезняковКосмос - РИА НаукаРоскосмосМИД КНРТуркмения
 
 
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