https://ria.ru/20210507/raketa-1731387386.html
Эксперт призвал не беспокоиться о падении ступени китайской ракеты
Эксперт призвал не беспокоиться о падении ступени китайской ракеты
Небольшие обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" могут долететь до земной поверхности, но скорее всего, упадут в океан, особо... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:00
2021-05-07T12:00
2021-05-07T12:00
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александр железняков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Небольшие обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" могут долететь до земной поверхности, но скорее всего, упадут в океан, особо беспокоиться по этому поводу не стоит, считает известный историк космонавтики Александр Железняков.Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун"."Относительно территории других стран, теоретически какие-то фрагменты, которые не сгорят в атмосфере, долетят до земли и могут упасть на суше, но всё-таки большая вероятность, что они свалятся в океан", - добавил он.По его словам, до земной поверхности могут долететь части двигательной установки, сделанные из тугоплавких материалов."Корпус бака, вероятнее всего, разрушится, а по размерам он как раз и представляет наибольшую опасность в кавычках", - добавил эксперт.Он отметил, что "особо беспокоиться не стоит ни нам, ни жителям других стран"."В истории космонавтики были случаи схода с орбиты таких же больших конструкций и более тяжелых, но все-таки атмосфера Земли и ее плотные слои более-менее надежно нас защищают от подобных "подарков" из космоса. Все закончится благополучно", - пояснил Железняков.Ранее "Роскосмос" сообщал, что территорию России ступень массой 18 тонн не заденет. По прогнозу американских военных, ступень войдёт в атмосферу 9 мая в 2.13 мск (плюс/минус 9 часов) над Туркменией в точке с координатами 38,1 градуса северной широты и 62,5 градуса восточной долготы. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что большая часть обломков ступени сгорит в атмосфере, угроза объектам на Земле крайне низкая.
https://ria.ru/20210507/raketa-1731386248.html
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россия, земля, александр железняков, космос - риа наука, роскосмос, мид кнр, туркмения
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Небольшие обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" могут долететь до земной поверхности, но скорее всего, упадут в океан, особо беспокоиться по этому поводу не стоит, считает известный историк космонавтики Александр Железняков
.
Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".
"Наклонение (плоскости) ее орбиты (к экватору) 41 градус, то есть она может теоретически упасть в полосе от 41 градуса северной широты до 41 градуса южной широты. Мы (территория России - ред.) находимся севернее", - сказал Железняков РИА Новости.
"Относительно территории других стран, теоретически какие-то фрагменты, которые не сгорят в атмосфере, долетят до земли и могут упасть на суше, но всё-таки большая вероятность, что они свалятся в океан", - добавил он.
По его словам, до земной поверхности могут долететь части двигательной установки, сделанные из тугоплавких материалов.
"Корпус бака, вероятнее всего, разрушится, а по размерам он как раз и представляет наибольшую опасность в кавычках", - добавил эксперт.
Он отметил, что "особо беспокоиться не стоит ни нам, ни жителям других стран".
"В истории космонавтики были случаи схода с орбиты таких же больших конструкций и более тяжелых, но все-таки атмосфера Земли
и ее плотные слои более-менее надежно нас защищают от подобных "подарков" из космоса. Все закончится благополучно", - пояснил Железняков.
Ранее "Роскосмос
" сообщал, что территорию России
ступень массой 18 тонн не заденет. По прогнозу американских военных, ступень войдёт в атмосферу 9 мая в 2.13 мск (плюс/минус 9 часов) над Туркменией
в точке с координатами 38,1 градуса северной широты и 62,5 градуса восточной долготы. Официальный представитель МИД КНР
Ван Вэньбинь отметил, что большая часть обломков ступени сгорит в атмосфере, угроза объектам на Земле крайне низкая.