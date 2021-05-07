https://ria.ru/20210507/raketa-1731387386.html

Эксперт призвал не беспокоиться о падении ступени китайской ракеты

Эксперт призвал не беспокоиться о падении ступени китайской ракеты

Небольшие обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" могут долететь до земной поверхности, но скорее всего, упадут в океан, особо... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:00

2021-05-07T12:00

2021-05-07T12:00

россия

земля

александр железняков

космос - риа наука

роскосмос

мид кнр

туркмения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575128042_232:0:3873:2048_1920x0_80_0_0_2a0fac789191ac90ae3ef248ac5a090f.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Небольшие обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" могут долететь до земной поверхности, но скорее всего, упадут в океан, особо беспокоиться по этому поводу не стоит, считает известный историк космонавтики Александр Железняков.Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун"."Относительно территории других стран, теоретически какие-то фрагменты, которые не сгорят в атмосфере, долетят до земли и могут упасть на суше, но всё-таки большая вероятность, что они свалятся в океан", - добавил он.По его словам, до земной поверхности могут долететь части двигательной установки, сделанные из тугоплавких материалов."Корпус бака, вероятнее всего, разрушится, а по размерам он как раз и представляет наибольшую опасность в кавычках", - добавил эксперт.Он отметил, что "особо беспокоиться не стоит ни нам, ни жителям других стран"."В истории космонавтики были случаи схода с орбиты таких же больших конструкций и более тяжелых, но все-таки атмосфера Земли и ее плотные слои более-менее надежно нас защищают от подобных "подарков" из космоса. Все закончится благополучно", - пояснил Железняков.Ранее "Роскосмос" сообщал, что территорию России ступень массой 18 тонн не заденет. По прогнозу американских военных, ступень войдёт в атмосферу 9 мая в 2.13 мск (плюс/минус 9 часов) над Туркменией в точке с координатами 38,1 градуса северной широты и 62,5 градуса восточной долготы. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что большая часть обломков ступени сгорит в атмосфере, угроза объектам на Земле крайне низкая.

https://ria.ru/20210507/raketa-1731386248.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/raketa-1731212503.html

россия

земля

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, александр железняков, космос - риа наука, роскосмос, мид кнр, туркмения