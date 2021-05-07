https://ria.ru/20210507/radio-1731371200.html
Чернышенко поздравил работников радио и ТВ с профессиональным праздником
Чернышенко поздравил работников радио и ТВ с профессиональным праздником
Отрасль связи в России устойчиво развивается и нуждается в квалифицированных кадрах, в 2021 году ожидается около 15 тысяч выпускников вузов в сфере радиосвязи и РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:28
2021-05-07T09:28
2021-05-07T09:28
россия
дмитрий чернышенко
день радио
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отрасль связи в России устойчиво развивается и нуждается в квалифицированных кадрах, в 2021 году ожидается около 15 тысяч выпускников вузов в сфере радиосвязи и радиовещания, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Отрасль связи в России устойчиво развивается и нуждается в квалифицированных кадрах. Вузы страны ежегодно готовят около 13 тысяч специалистов в сфере радиосвязи и радиовещания. В 2021 году ожидаем уже около 15 тысяч выпускников", - сказал Чернышенко в ходе поздравления с Днём радио.Чернышенко отметил, что в России зарегистрированы более 2,45 миллиона радиоэлектронных средств, более 500 тысяч из которых — базовые станции 4G. "Далее нас ждёт переход на технологии 5G — один из приоритетов цифровизации российской экономики. Он дает основание для качественного роста во многих сферах, особенно в промышленности. К 2024 году будет подготовлена инфраструктура для реализации этой задачи на базе отечественного оборудования", - подчеркнул он."Отдельно я хотел бы отметить сотрудников радио и телевидения, которые создают настроение и держат нас в курсе информационной повестки в стране и мире. Всем работникам отрасли – здоровья, успехов и движения вперед. Радио – это навсегда", - резюмировал вице-премьер, чьи слова передали в его аппарате.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, дмитрий чернышенко, день радио, общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Отрасль связи в России
устойчиво развивается и нуждается в квалифицированных кадрах, в 2021 году ожидается около 15 тысяч выпускников вузов в сфере радиосвязи и радиовещания, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
"Отрасль связи в России устойчиво развивается и нуждается в квалифицированных кадрах. Вузы страны ежегодно готовят около 13 тысяч специалистов в сфере радиосвязи и радиовещания. В 2021 году ожидаем уже около 15 тысяч выпускников", - сказал Чернышенко в ходе поздравления с Днём радио
.
Чернышенко отметил, что в России зарегистрированы более 2,45 миллиона радиоэлектронных средств, более 500 тысяч из которых — базовые станции 4G. "Далее нас ждёт переход на технологии 5G — один из приоритетов цифровизации российской экономики. Он дает основание для качественного роста во многих сферах, особенно в промышленности. К 2024 году будет подготовлена инфраструктура для реализации этой задачи на базе отечественного оборудования", - подчеркнул он.
"Отдельно я хотел бы отметить сотрудников радио и телевидения, которые создают настроение и держат нас в курсе информационной повестки в стране и мире. Всем работникам отрасли – здоровья, успехов и движения вперед. Радио – это навсегда", - резюмировал вице-премьер, чьи слова передали в его аппарате.