https://ria.ru/20210507/radio-1730475712.html

День радио: как голоса 90-х взорвали эфир в России

День радио: как голоса 90-х взорвали эфир в России

Нашим подросткам уже трудно объяснить, что такое радиоточка, "Пионерская зорька" и "В рабочий полдень". РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T08:00

2021-05-07T08:00

2021-05-07T08:08

90-е годы

знаменитости

звезды

юрий аксюта

андрей норкин

елка (елизавета иванцив)

культура

шоу-бизнес

евгений ревенко

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Анастасия Мельникова, Лариса Худикова, Ольга Цынская. Нашим подросткам уже трудно объяснить, что такое радиоточка, "Пионерская зорька" и "В рабочий полдень". И почему у многих советских людей навсегда останется в памяти "В Петропавловске-Камчатском — полночь!". В 90-е годы эфир изменился до неузнаваемости, появились новые радиозвезды, которые запросто разговаривали со слушателями и гостями, ставили музыку, которая им самим нравилась. О том, как это было, — в материале РИА Новости. Революция в эфиреДень радио вошел в историю в 1895 году: тогда, 7 мая, российский физик Александр Попов продемонстрировал созданный им приемник и первый сеанс связи.Сто лет спустя в России — снова настоящая революция в этой сфере: в середине 90-х радиоэфир захватили новые, популярные коммерческие станции. До этого в большинстве домов устанавливали радиоточки с вещанием одной-единственной программы. В некоторых семьях были и приемники с несколькими кнопками. Это позволяло переключаться с Первой программы Всесоюзного радио на другие ("Маяк" или "Юность"). А в регионах днем работали местные станции.Например, в Мурманской области было радио "Атлантика", в эфире которого слушатели передавали голосовые приветы родным — морякам и рыбакам, находившимся в плавании.В поисках западной музыки и "вражеских голосов"Когда возникли транзисторы с выдвигавшимися антеннами, жившие за железным занавесом советские граждане получили возможность услышать зарубежную музыку и "вражеские голоса".И хотя в эфире все хрипело, шипело и периодически раздавалась загадочная морзянка — иногда через все глушилки пробивались программы западных радиостанций.Победа прямого эфираЭфир резко изменился в 90-е: тогда появились первые коммерческие (прежде всего музыкальные) радиостанции в FM-диапазоне: "Европа Плюс", "Радио Рокс", "Радио России Ностальжи", "Серебряный дождь", радио "Максимум", "Радио 101" и другие.Изменилась и работа журналистов. Еще в конце 80-х им приходилось ходить на интервью с тяжелым катушечным "Репортером" (устройством для звукозаписи). Но технический прогресс облегчил и магнитофоны, и жизнь, а прямые эфиры позволили оперативно обо всем рассказывать.Конечно, не все слушатели, привыкшие к четкой речи советских дикторов и спокойным, строго выверенным передачам, сразу приняли столь свободный разговорный стиль ведущих, диджеев и корреспондентов.Однако процесс уже было не остановить: эфир должен был отвечать новым запросам на более разнообразную информацию и музыку.В эти годы во дворах и на улицах люди слушали на приемниках прямые трансляции дебатов депутатов, которые по накалу страстей точно не уступали современным телешоу.Голоса 90-х: первые радиозвездыКсения Стриж, Юрий Аксюта, Василий Стрельников, Михаил Козырев, Женни Шаден, Антон Долин, Тутта Ларсен, Бачинский и Стиллавин, Шелест и Комолов, Николай Фоменко, Алла Довлатова, Рита Митрофанова, Алекс Дубас — всех не перечислить. Многие из них до сих пор выходят в эфир, но часто не на тех станциях, где когда-то приобрели известность. Так, к примеру, никто из самого первого "призыва" на "Европе Плюс" уже не работает.Однако немало звезд начинали профессиональный путь на радиостанциях 90-х, а некоторые даже их создавали. РИА Новости попросило рассказать, как они вспоминают тот период жизни, когда получили возможность свободно вещать на всю страну в прямом эфире.Тутта ЛарсенТелеведущая, журналист. Во второй половине 90-х работала диджеем на радио "Максимум".— В 90-е радио очень быстро поймало этот свежий ветер перемен. Именно поэтому и было таким популярным, в то время как телевидение достаточно тяжело "переобувалось" в новые форматы. А радио — это было практически реалити.Их голоса становились не только узнаваемыми, но и озвучивали мысли и чаяния целого поколения.И главное — радио было тогда самым доступным. Его можно было слушать в плеере, просто гуляя в парке.Михаил Иконников Радиоведущий, арт-директор международного фестиваля Koktebel Jazz Party. Михаил Иконников был одним из тех, кто в начале 90-х создавал "Радио 101". После были "Радио Рокс", "Радио Престиж", "Маяк", "Радио Джаз". — Мы создавали "Радио 101" в 1992 году вместе с журналистом-международником Юрием Костиным (сейчас возглавляет "Газпром-медиа радио". — Прим. авт.).У нас начинали Кирилл Клейменов, Ирина Богушевская, Валдис Пельш, Андрей Норкин и другие известные журналисты и артисты.Что касается критериев отбора ведущих и диджеев: от кандидатов требовались грамотная русская речь и понимание музыки. Ну и эрудиция и энтузиазм.Это был в какой-то степени фанатизм, было интересно делать новое.Евгений РевенкоДепутат Госдумы, в прошлом известный тележурналист ВГТРК. Начинал свой профессиональный путь в 90-х на радио.— Я начинал на радио "Юность". Получается каламбур, но там и прошла моя журналистская юность. Мы учились монтировать пленку по миллиметру, маникюрными ножницами и скотчем: могли из заикающегося человека сделать нормально говорящего. Как-то 9 мая я должен был рассказать о том, что происходит в День Победы у Большого театра. Дозвонился из телефона-автомата, меня подключили, но нужно было подождать. Как только я вышел в прямой эфир, почувствовал, как на плечо легла тяжелая рука, и мужик, дыша в затылок перегаром, сказал: "Ну ты еще долго будешь здесь стоять?" Я как-то вжался в угол будки, но продолжил прямой репортаж.Часто приходилось ночевать в редакции, потому что работы было много, а жил я тогда в Подмосковье. Составлял шесть-восемь стульев — получалась кровать. В шкафу был матрас, на полочках — зубная паста и щетка, и иногда я там целые дни проводил. Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег!Дмитрий СавицкийОснователь радиостанции "Серебряный дождь".— Радиостанция, созданная группой частных лиц в 1995 году, изначально не была чисто музыкальной: информационно-развлекательные программы занимали значительный объем вещания.Первыми ведущими "Серебряного дождя" были Оскар Кучера, Юлия Солнцева, Павел Кириллов, Евгения Попова, Игорь Наумов, Катя Шевцова. Все они так или иначе остались в отрасли. Со многими из них мы поддерживаем дружеские отношения и иногда приглашаем в эфир — например, как это было недавно, когда "Серебряный дождь" отмечал 25-летие. Рита МитрофановаВ начале 90-х стала диджеем на радио "Максимум", где проработала 17 лет. Затем перешла на "Маяк", участвовала в нескольких телепроектах.— 90-е годы — это новая веха в развитии радиоиндустрии. Появились коммерческие, совершенно разные форматы: от джаза или рока до попсы голимой. Это все наполнило рынок. Люди тогда заработали кучу денег на этом. И правильно сделали! На радио я уже 30 лет. Меня часто отправляли на разные музыкальные фестивали или награждения (например, "Грэмми"). Я была на концертах — от U2 и Depeche Mode до классических музыкантов. Общалась с этими людьми — было очень интересно.С праздником всех!Алекс ДубасВедущий радиостанции "Серебряный дождь", телеведущий, писатель и путешественник.— На радио я работаю 25 лет. И если посчитать, сколько времени за этот период я провел в прямом эфире, получается, что несколько лет я просто в нем жил.Однажды ко мне в гости пришла певица Елка. И мы прямо на программе за два дубля записали песню и клип, который назвали "О пользе солнцезащитных кремов". И у него миллионы просмотров! Любопытно, что порой меня узнают именно по этой песне.Это был такой невероятный бум! И радиоведущие тогда стали безусловными звездами.

https://ria.ru/20210212/radio-1597158904.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анастасия Мельникова https://cdn24.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2047:2048_100x100_80_0_0_e51624b0ef7fe42074639ff8b866c704.jpg

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