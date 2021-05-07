https://ria.ru/20210507/putin-1731400113.html

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону международную повестку с акцентом на сирийское урегулирование, РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:11

2021-05-07T14:11

2021-05-07T14:24

биньямин нетаньяху

киев

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону международную повестку с акцентом на сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля."Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева. Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств", - говорится в сообщении."Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста.

https://ria.ru/20210506/siriya-1731256061.html

киев

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биньямин нетаньяху, киев, в мире, владимир путин