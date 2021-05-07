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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону международную повестку с акцентом на сирийское урегулирование, РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:11
2021-05-07T14:24
биньямин нетаньяху
киев
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону международную повестку с акцентом на сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля."Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева. Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств", - говорится в сообщении."Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста.
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биньямин нетаньяху, киев, в мире, владимир путин

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

14:11 07.05.2021 (обновлено: 14:24 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону международную повестку с акцентом на сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева. Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств", - говорится в сообщении.
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"Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста.
 
Биньямин НетаньяхуКиевВ миреВладимир Путин
 
 
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