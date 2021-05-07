Пушков обвинил США в подмене международного права произволом
22:33 07.05.2021 (обновлено: 23:56 07.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, ранее заявившего, что политика Вашингтона в последние годы "подрывала мировой порядок".
"Это не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое", — объяснил Пушков в Telegram.
По мнению политика, заявление госсекретаря является в первую очередь камнем в "огород" администрации Дональда Трампа. Также Пушков счел слова Блинкена признанием, что Вашингтон намерен "продолжить утверждать гегемонию США".
"Это и есть "порядок, основанный на правилах", — отметил он.
Сенатор подчеркнул, что Россия, как и другие страны, не принимает подобные "правила однополярного мира". Пушков увидел в словах Блинкена попытку подменить международное право "собственным произволом".
Ранее Блинкен признал, что некоторые действия Белого дома в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах. При этом он добавил, что администрация президента Джо Байдена демонстрирует миру готовность сотрудничать в рамках международных институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ.