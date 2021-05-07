https://ria.ru/20210507/pushkov-1731445428.html

Пушков обвинил США в подмене международного права произволом

Пушков обвинил США в подмене международного права произволом

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, ранее заявившего, что политика Вашингтона в последние годы "подрывала мировой... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T22:33

2021-05-07T22:33

2021-05-07T23:56

энтони блинкен

дональд трамп

алексей пушков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, ранее заявившего, что политика Вашингтона в последние годы "подрывала мировой порядок". По мнению политика, заявление госсекретаря является в первую очередь камнем в "огород" администрации Дональда Трампа. Также Пушков счел слова Блинкена признанием, что Вашингтон намерен "продолжить утверждать гегемонию США". "Это и есть "порядок, основанный на правилах", — отметил он.Сенатор подчеркнул, что Россия, как и другие страны, не принимает подобные "правила однополярного мира". Пушков увидел в словах Блинкена попытку подменить международное право "собственным произволом". Ранее Блинкен признал, что некоторые действия Белого дома в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах. При этом он добавил, что администрация президента Джо Байдена демонстрирует миру готовность сотрудничать в рамках международных институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ.

https://ria.ru/20210503/zapad-1730940294.html

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энтони блинкен, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, сша, в мире