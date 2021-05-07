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Пушков обвинил США в подмене международного права произволом
Пушков обвинил США в подмене международного права произволом
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, ранее заявившего, что политика Вашингтона в последние годы "подрывала мировой... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T22:33
2021-05-07T23:56
энтони блинкен
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
сша
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, ранее заявившего, что политика Вашингтона в последние годы "подрывала мировой порядок". По мнению политика, заявление госсекретаря является в первую очередь камнем в "огород" администрации Дональда Трампа. Также Пушков счел слова Блинкена признанием, что Вашингтон намерен "продолжить утверждать гегемонию США". "Это и есть "порядок, основанный на правилах", — отметил он.Сенатор подчеркнул, что Россия, как и другие страны, не принимает подобные "правила однополярного мира". Пушков увидел в словах Блинкена попытку подменить международное право "собственным произволом". Ранее Блинкен признал, что некоторые действия Белого дома в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах. При этом он добавил, что администрация президента Джо Байдена демонстрирует миру готовность сотрудничать в рамках международных институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ.
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энтони блинкен, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, сша, в мире

Пушков обвинил США в подмене международного права произволом

22:33 07.05.2021 (обновлено: 23:56 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, ранее заявившего, что политика Вашингтона в последние годы "подрывала мировой порядок".
"Это не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое", — объяснил Пушков в Telegram.
По мнению политика, заявление госсекретаря является в первую очередь камнем в "огород" администрации Дональда Трампа. Также Пушков счел слова Блинкена признанием, что Вашингтон намерен "продолжить утверждать гегемонию США".
"Это и есть "порядок, основанный на правилах", — отметил он.
Сенатор подчеркнул, что Россия, как и другие страны, не принимает подобные "правила однополярного мира". Пушков увидел в словах Блинкена попытку подменить международное право "собственным произволом".
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Запад готов вернуться к нормальной жизни. Только возвращаться некуда
Ранее Блинкен признал, что некоторые действия Белого дома в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах. При этом он добавил, что администрация президента Джо Байдена демонстрирует миру готовность сотрудничать в рамках международных институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ.
 
Энтони БлинкенДональд ТрампАлексей ПушковДжо БайденСШАВ мире
 
 
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