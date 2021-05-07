https://ria.ru/20210507/psaki-1731361228.html

Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США

Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США

Джен Псаки, пресс-секретарь президента США Джо Байдена, планирует уйти в отставку примерно через год, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T05:20

2021-05-07T05:20

2021-05-07T10:00

дженнифер псаки

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Джен Псаки, пресс-секретарь президента США Джо Байдена, планирует уйти в отставку примерно через год, сообщает телеканал CNN.По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о таком сроке работы. "Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек", — сказала она в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода.Псаки известна противоречивыми высказываниями и резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Не раз Псаки становилась объектом критики и пародий — во многом благодаря оговоркам и путанице, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Кроме того, некоторые СМИ приписывают ей фразу с угрозой послать американский флот к берегам Белоруссии, но другие издания называют это выдумкой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/psaki-1730253362.html

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дженнифер псаки, сша, в мире