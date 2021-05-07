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Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США
Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США
Джен Псаки, пресс-секретарь президента США Джо Байдена, планирует уйти в отставку примерно через год, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T05:20
2021-05-07T10:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Джен Псаки, пресс-секретарь президента США Джо Байдена, планирует уйти в отставку примерно через год, сообщает телеканал CNN.По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о таком сроке работы. "Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек", — сказала она в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода.Псаки известна противоречивыми высказываниями и резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Не раз Псаки становилась объектом критики и пародий — во многом благодаря оговоркам и путанице, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Кроме того, некоторые СМИ приписывают ей фразу с угрозой послать американский флот к берегам Белоруссии, но другие издания называют это выдумкой.
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дженнифер псаки, сша, в мире

Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США

05:20 07.05.2021 (обновлено: 10:00 07.05.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Джен Псаки, пресс-секретарь президента США Джо Байдена, планирует уйти в отставку примерно через год, сообщает телеканал CNN.
По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о таком сроке работы.
"Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек", — сказала она в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода.
Псаки известна противоречивыми высказываниями и резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Не раз Псаки становилась объектом критики и пародий — во многом благодаря оговоркам и путанице, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Кроме того, некоторые СМИ приписывают ей фразу с угрозой послать американский флот к берегам Белоруссии, но другие издания называют это выдумкой.
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