Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США
05:20 07.05.2021 (обновлено: 10:00 07.05.2021)
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Джен Псаки, пресс-секретарь президента США Джо Байдена, планирует уйти в отставку примерно через год, сообщает телеканал CNN.
По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о таком сроке работы.
"Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек", — сказала она в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода.
Псаки известна противоречивыми высказываниями и резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Не раз Псаки становилась объектом критики и пародий — во многом благодаря оговоркам и путанице, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Кроме того, некоторые СМИ приписывают ей фразу с угрозой послать американский флот к берегам Белоруссии, но другие издания называют это выдумкой.