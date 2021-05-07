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В Белоруссии авторам оппозиционного Telegram-канала дали реальные сроки
В Белоруссии авторам оппозиционного Telegram-канала дали реальные сроки
Администраторы и участники оппозиционного Telegram-канала в Белоруссии приговорены к реальным срокам за подготовку к беспорядкам, сообщается в пятницу на сайте... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:53
2021-05-07T17:53
светлана тихановская
минский областной суд
цик белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
общество
в мире
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Администраторы и участники оппозиционного Telegram-канала в Белоруссии приговорены к реальным срокам за подготовку к беспорядкам, сообщается в пятницу на сайте генеральной прокуратуры республики.Отмечается, что обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшимся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение других лиц указанным действиям. Кроме того, одному из фигурантов инкриминировано воспрепятствование работе ЦИК Белоруссии по предварительному сговору с Сергеем Тихановским, супругом лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.Согласно сообщению, обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев, а последнему - окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет."В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/lukashenko-1731404601.html
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светлана тихановская, минский областной суд, цик белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, общество, в мире

В Белоруссии авторам оппозиционного Telegram-канала дали реальные сроки

17:53 07.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Администраторы и участники оппозиционного Telegram-канала в Белоруссии приговорены к реальным срокам за подготовку к беспорядкам, сообщается в пятницу на сайте генеральной прокуратуры республики.
"Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех участников и администраторов Telegram-канала "Армия с народом" и одного участника незарегистрированного объединения "Народная Грамада". С учетом представленных гособвинителем доказательств Минский областной суд постановил обвинительный приговор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшимся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение других лиц указанным действиям. Кроме того, одному из фигурантов инкриминировано воспрепятствование работе ЦИК Белоруссии по предварительному сговору с Сергеем Тихановским, супругом лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Согласно сообщению, обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев, а последнему - окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.
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"В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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Светлана ТихановскаяМинский областной судЦИК БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияОбществоВ мире
 
 
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