https://ria.ru/20210507/prigovor-1731423830.html

В Белоруссии авторам оппозиционного Telegram-канала дали реальные сроки

В Белоруссии авторам оппозиционного Telegram-канала дали реальные сроки

Администраторы и участники оппозиционного Telegram-канала в Белоруссии приговорены к реальным срокам за подготовку к беспорядкам, сообщается в пятницу на сайте... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T17:53

2021-05-07T17:53

2021-05-07T17:53

светлана тихановская

минский областной суд

цик белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

общество

в мире

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Администраторы и участники оппозиционного Telegram-канала в Белоруссии приговорены к реальным срокам за подготовку к беспорядкам, сообщается в пятницу на сайте генеральной прокуратуры республики.Отмечается, что обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшимся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение других лиц указанным действиям. Кроме того, одному из фигурантов инкриминировано воспрепятствование работе ЦИК Белоруссии по предварительному сговору с Сергеем Тихановским, супругом лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.Согласно сообщению, обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев, а последнему - окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет."В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/lukashenko-1731404601.html

https://ria.ru/20210429/ekstremizm-1730523145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, минский областной суд, цик белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, общество, в мире