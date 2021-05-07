В Белоруссии авторам оппозиционного Telegram-канала дали реальные сроки
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Администраторы и участники оппозиционного Telegram-канала в Белоруссии приговорены к реальным срокам за подготовку к беспорядкам, сообщается в пятницу на сайте генеральной прокуратуры республики.
"Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех участников и администраторов Telegram-канала "Армия с народом" и одного участника незарегистрированного объединения "Народная Грамада". С учетом представленных гособвинителем доказательств Минский областной суд постановил обвинительный приговор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшимся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение других лиц указанным действиям. Кроме того, одному из фигурантов инкриминировано воспрепятствование работе ЦИК Белоруссии по предварительному сговору с Сергеем Тихановским, супругом лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Согласно сообщению, обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев, а последнему - окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.
"В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.