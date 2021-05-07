https://ria.ru/20210507/polsha-1731410851.html

Ветеран рассказала, как встречали советских солдат в Польше

Ветеран рассказала, как встречали советских солдат в Польше

Советских солдат после освобождения Польши от фашистских захватчиков встречали как родных, целовали и обнимали, рассказала в интервью РИА Новости живущая в... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:53

2021-05-07T15:53

2021-05-07T15:53

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польша

абхазия

германия

общество

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СУХУМ, 7 мая - РИА Новости. Советских солдат после освобождения Польши от фашистских захватчиков встречали как родных, целовали и обнимали, рассказала в интервью РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина.Шульгиной в 2022 году исполнится 100 лет. Она является единственной оставшейся участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после окончания которой в 1942 году ушла на фронт. Всю войну командовала санитарным взводом."Сейчас все идут на нас, обвиняют, что мы виноваты, что победили. Как послушаешь... Я иногда даже плачу. Думаю, какие сволочи. А как они нас тогда встречали в Польше. Боже мой. Как родных целовали, обнимали всех. А сейчас... Все против нас. Ненавидят нас, мы вдруг стали врагами", - говорит ветеран.По ее словам, в последнее время война забывается. "Сейчас все путается. Вообще, вся война сейчас воспринимается будто в сказке. Многое забывается", - поделилась Шульгина.Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20210507/medsestry-1731409999.html

https://ria.ru/20210507/stalingrad-1731408982.html

россия

польша

абхазия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, абхазия, германия, общество