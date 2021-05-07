https://ria.ru/20210507/polk-1731385158.html

Организаторы продлили прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Организаторы продлили прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая по многочисленным просьбам желающих продлен в соцсетях до самого Дня Победы включительно,... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:38

2021-05-07T11:38

2021-05-07T11:58

бессмертный полк

россия

елена цунаева

день победы

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая по многочисленным просьбам желающих продлен в соцсетях до самого Дня Победы включительно, сообщила пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".Прием заявок на сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" завершился в пятницу в 10 часов утра. Все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию онлайн-шествия "Бессмертного полка" в День Победы.Желающих присоединиться к онлайн-шествию "Бессмертного полка" в этом году уже стало больше на 1,5 миллиона человек, также сообщила в пятницу пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".В апреле сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, россия, елена цунаева, день победы, общество