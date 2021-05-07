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Организаторы продлили прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Организаторы продлили прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая по многочисленным просьбам желающих продлен в соцсетях до самого Дня Победы включительно,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:38
2021-05-07T11:38
2021-05-07T11:58
бессмертный полк
россия
елена цунаева
день победы
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая по многочисленным просьбам желающих продлен в соцсетях до самого Дня Победы включительно, сообщила пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".Прием заявок на сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" завершился в пятницу в 10 часов утра. Все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию онлайн-шествия "Бессмертного полка" в День Победы.Желающих присоединиться к онлайн-шествию "Бессмертного полка" в этом году уже стало больше на 1,5 миллиона человек, также сообщила в пятницу пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".В апреле сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
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бессмертный полк, россия, елена цунаева, день победы, общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая по многочисленным просьбам желающих продлен в соцсетях до самого Дня Победы включительно, сообщила пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".
"По многочисленным просьбам... принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие "Бессмертного полка" через мини-приложения в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники
", а также на ресурсе "Банк Памяти" до 12 часов 9 мая", - говорится в сообщении.
Прием заявок на сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" завершился в пятницу в 10 часов утра. Все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию онлайн-шествия "Бессмертного полка" в День Победы.
Желающих присоединиться к онлайн-шествию "Бессмертного полка" в этом году уже стало больше на 1,5 миллиона человек, также сообщила в пятницу пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".
"К поданным в прошлом году более чем 2,5 миллионам анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых", - говорится в сообщениям.
В апреле сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева
сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.