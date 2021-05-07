https://ria.ru/20210507/pogoda-1731365764.html

Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России 9 мая

Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России 9 мая

Стремительное улучшение погоды ждет жителей центра Европейской России девятого мая, однако с утра специалисты будут просчитывать варианты активного влияния на... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T07:58

2021-05-07T07:58

2021-05-07T07:58

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Стремительное улучшение погоды ждет жителей центра Европейской России девятого мая, однако с утра специалисты будут просчитывать варианты активного влияния на погоду для обеспечения комфортных условий для проведения парада, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Девятое мая - такой день, что погода будет улучшаться, причем она будет улучшаться по часам. К вечеру совсем будет комфортная погода", - отметил Вильфанд.Он уточнил, что на погоду будет оказываться активное воздействие утром в День Победы, но какое точно - будет известно позднее."В субботу центр Европейской России окажется в циклоническом образовании, поэтому (будет – ред.) дождливая погода. Максимальная температура (составит – ред.) 13-14 градусов, примерно на три градуса ниже нормы. В воскресенье (температура будет – ред.) тоже ниже нормы на четыре градуса примерно, потому что мы попадем уже в тыл этого циклона. Ночные температуры (составят – ред.) от плюс 1 до плюс 6 градусов. Днем максимальные температуры (будут – ред.) 11-13 градусов. Но после дождливого восьмого мая, ночью еще дождь будет наблюдаться... но днем девятого мая уже преимущественно без осадков, но это днем, а что будет утром нужно будет по часам считать", - объяснил Вильфанд.

https://ria.ru/20210507/pogoda-1731365365.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество