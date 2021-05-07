https://ria.ru/20210507/podlodka-1731378175.html

Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ

Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ

Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" приняли в состав Военно-Морского флота, сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:38

2021-05-07T10:38

2021-05-07T11:28

михаил будниченко

алексей рахманов

севмаш

безопасность

новое оружие россии

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вмф рф

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" приняли в состав Военно-Морского флота, сообщает пресс-служба Минобороны.Торжественная церемония прошла на предприятии "Севмаш" в Северодвинске.Евменов напомнил, что проект АПК "Казань" разработан бюро "Малахит". Подлодка обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана."Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки "Казань" будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России", — сказал главнокомандующий.Изначально "Казань" должны были передать ВМФ в 2019 году, но испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись — и передачу перенесли на 2021-й. Кроме того, в этом году в состав флота должна войти еще одна подлодка этого проекта — "Новосибирск", а на стапелях завода находятся АПЛ "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили прошлым летом. Их планируется передать флоту в 2027-2028 годах.

https://ria.ru/20210401/podlodki-1603876483.html

https://ria.ru/20210501/podlodka-1730811608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил будниченко, алексей рахманов, севмаш, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф