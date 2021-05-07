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Новое оружие России
https://ria.ru/20210507/podlodka-1731378175.html
Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" приняли в состав Военно-Морского флота, сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:38
2021-05-07T11:28
михаил будниченко
алексей рахманов
севмаш
безопасность
новое оружие россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" приняли в состав Военно-Морского флота, сообщает пресс-служба Минобороны.Торжественная церемония прошла на предприятии "Севмаш" в Северодвинске.Евменов напомнил, что проект АПК "Казань" разработан бюро "Малахит". Подлодка обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана."Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки "Казань" будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России", — сказал главнокомандующий.Изначально "Казань" должны были передать ВМФ в 2019 году, но испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись — и передачу перенесли на 2021-й. Кроме того, в этом году в состав флота должна войти еще одна подлодка этого проекта — "Новосибирск", а на стапелях завода находятся АПЛ "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили прошлым летом. Их планируется передать флоту в 2027-2028 годах.
https://ria.ru/20210401/podlodki-1603876483.html
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михаил будниченко, алексей рахманов, севмаш, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф

Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ

10:38 07.05.2021 (обновлено: 11:28 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТоржественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" приняли в состав Военно-Морского флота, сообщает пресс-служба Минобороны.
Торжественная церемония прошла на предприятии "Севмаш" в Северодвинске.

"На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морской флаг, который главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК "Казань" капитану первого ранга Александру Бекетову", — говорится в сообщении.

Евменов напомнил, что проект АПК "Казань" разработан бюро "Малахит". Подлодка обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.
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"Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки "Казань" будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России", — сказал главнокомандующий.
Изначально "Казань" должны были передать ВМФ в 2019 году, но испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись — и передачу перенесли на 2021-й. Кроме того, в этом году в состав флота должна войти еще одна подлодка этого проекта — "Новосибирск", а на стапелях завода находятся АПЛ "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили прошлым летом. Их планируется передать флоту в 2027-2028 годах.
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Новое оружие РоссииМихаил БудниченкоАлексей РахмановСевмашБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВМФ РФ
 
 
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