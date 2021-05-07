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Ветеран рассказала о самом ярком воспоминании о войне
Ветеран рассказала о самом ярком воспоминании о войне
После объявления о победе в Великой Отечественной войне все советские военнослужащие в Берлине от счастья обнимали и целовали друг друга вне зависимости от... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T20:26
2021-05-07T23:11
великая отечественная война (1941-1945)
абхазия
германия
ссср
берлин (город)
общество
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СУХУМ, 7 мая — РИА Новости. После объявления о победе в Великой Отечественной войне все советские военнослужащие в Берлине от счастья обнимали и целовали друг друга вне зависимости от того, были они знакомы или нет, рассказала РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина.Шульгиной в 2020 году исполнилось 100 лет. Она является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.Именно этот момент, по словам Шульгиной, отпечатался в ее памяти на всю жизнь. "Когда в Берлине были. Вот это у меня отпечаталось. Самым ярким воспоминанием со времен войны осталась победа", — добавила она.Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
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абхазия
германия
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великая отечественная война (1941-1945), абхазия, германия, ссср, берлин (город), общество

Ветеран рассказала о самом ярком воспоминании о войне

20:26 07.05.2021 (обновлено: 23:11 07.05.2021)
 
© Sputnik / Томас ТхайцукВетеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
СУХУМ, 7 мая — РИА Новости. После объявления о победе в Великой Отечественной войне все советские военнослужащие в Берлине от счастья обнимали и целовали друг друга вне зависимости от того, были они знакомы или нет, рассказала РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина.
Шульгиной в 2020 году исполнилось 100 лет. Она является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.

"Как мы хватали друг друга, обнимали, целовали, вне зависимости от того, знаешь ты человека или нет", — рассказала она.

Именно этот момент, по словам Шульгиной, отпечатался в ее памяти на всю жизнь. "Когда в Берлине были. Вот это у меня отпечаталось. Самым ярким воспоминанием со времен войны осталась победа", — добавила она.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
15:37
Ветеран рассказала о жизни во время Сталинградской битвы
Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
 
Великая Отечественная война (1941-1945)АбхазияГерманияСССРБерлин (город)Общество
 
 
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