Ветеран рассказала о самом ярком воспоминании о войне
20:26 07.05.2021 (обновлено: 23:11 07.05.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукВетеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 7 мая — РИА Новости. После объявления о победе в Великой Отечественной войне все советские военнослужащие в Берлине от счастья обнимали и целовали друг друга вне зависимости от того, были они знакомы или нет, рассказала РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина.
Шульгиной в 2020 году исполнилось 100 лет. Она является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.
"Как мы хватали друг друга, обнимали, целовали, вне зависимости от того, знаешь ты человека или нет", — рассказала она.
Именно этот момент, по словам Шульгиной, отпечатался в ее памяти на всю жизнь. "Когда в Берлине были. Вот это у меня отпечаталось. Самым ярким воспоминанием со времен войны осталась победа", — добавила она.
Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.