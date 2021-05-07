https://ria.ru/20210507/pobeda-1731437715.html

Ветеран рассказала о самом ярком воспоминании о войне

Ветеран рассказала о самом ярком воспоминании о войне

После объявления о победе в Великой Отечественной войне все советские военнослужащие в Берлине от счастья обнимали и целовали друг друга вне зависимости от... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T20:26

2021-05-07T20:26

2021-05-07T23:11

великая отечественная война (1941-1945)

абхазия

германия

ссср

берлин (город)

общество

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СУХУМ, 7 мая — РИА Новости. После объявления о победе в Великой Отечественной войне все советские военнослужащие в Берлине от счастья обнимали и целовали друг друга вне зависимости от того, были они знакомы или нет, рассказала РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина.Шульгиной в 2020 году исполнилось 100 лет. Она является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.Именно этот момент, по словам Шульгиной, отпечатался в ее памяти на всю жизнь. "Когда в Берлине были. Вот это у меня отпечаталось. Самым ярким воспоминанием со времен войны осталась победа", — добавила она.Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20210507/stalingrad-1731408982.html

абхазия

германия

ссср

берлин (город)

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великая отечественная война (1941-1945), абхазия, германия, ссср, берлин (город), общество