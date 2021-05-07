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В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
Ряд улиц в Москве перекроют в пятницу 7 мая в связи с генеральной репетицией Парада Победы. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T00:48
2021-05-07T00:48
москва
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд улиц в Москве перекроют в пятницу 7 мая в связи с генеральной репетицией Парада Победы.Как сообщал столичный департамент транспорта, в Москве продолжается подготовка к 9 мая, в связи с чем на ряде улиц движение будет ограничено.Так, 7 мая в день генеральной репетиции Парада Победы с 05.30 до 08.00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки: Крылатская улица (от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); улица Нижние Мнёвники – СЗХ (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники); Карамышевский мост; улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); улица Мнёвники; Звенигородское шоссе; улица Красная Пресня; Баррикадная улица; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая улица; Садовая-Триумфальная улица. Также будут перекрыты Садовая-Каретная улица; 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади) и 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади).Также на этих участках будут ликвидированы все парковочные места.Помимо этого, с 05.30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц: Тверская улица (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Большой Бронной до Большой Садовой); 1-я Тверская-Ямская улица (от Большой Садовой до улицы Гашека); Оружейный переулок (от дома 3; стр. 1 до Тверской улицы); Моховая улица (от Воздвиженки до Тверской); улица Охотный ряд; Театральный проезд; Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка).В это же время будут перекрыты Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд; Москворецкая набережная; Кремлевская набережная; Гончарная набережная (от Гончарного проезда); Котельническая набережная; Устьинская набережная; Подгорская набережная; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; Болотная улица и площадь; Софийская набережная; Раушская набережная; Болотная набережная; Фалеевский переулок.Кроме того, в этот же промежуток времени перекроют улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническая набережная (от улица Балчуг до Большого Устьинского моста); Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улица Солянка; Кадашевская набережная; улица Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка).Также с 10.00 до окончания мероприятия перекроют: Тверской бульвар (от Большой Никитской до Тверской ); Страстной бульвар (от Тверской до Нарышкинского проезда); Большой Путинковский переулок (от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы).Парковка на всех участках перекрытий будет запрещена.Помимо этого, с 10.00 до окончания мероприятия перекроют следующие участки: Большой Каменный мост; Боровицкая площадь; Моховая улица (от Боровицкой площади до Воздвиженки); Воздвиженка; Новый Арбат; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая ул.; Садовая-Триумфальная ул.; Садовая-Каретная; 1-я Брестская улица (от ул. Гашека до Триумфальной пл.); 2-я Брестская улица (от ул. Гашека до Триумфальной пл.); Баррикадная улица; улица Красная Пресня; Звенигородское шоссе.В это же время будут перекрыты: улица Мнёвники; проспект Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения); Крылатская улица (от Рублёвского ш. до ул. Нижние Мнёвники в сторону ул. Мнёвники); улица Нижние Мнёвники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники); Карамышевский мост; улица Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мнёвники).На всех участках перекрытий будет запрещена парковка.
https://ria.ru/20210506/shoygu-1731311692.html
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москва, общество

В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы

00:48 07.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на броне танка на площади Маяковского в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащий на броне танка на площади Маяковского в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд улиц в Москве перекроют в пятницу 7 мая в связи с генеральной репетицией Парада Победы.
Как сообщал столичный департамент транспорта, в Москве продолжается подготовка к 9 мая, в связи с чем на ряде улиц движение будет ограничено.
Так, 7 мая в день генеральной репетиции Парада Победы с 05.30 до 08.00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки: Крылатская улица (от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); улица Нижние Мнёвники – СЗХ (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники); Карамышевский мост; улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); улица Мнёвники; Звенигородское шоссе; улица Красная Пресня; Баррикадная улица; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая улица; Садовая-Триумфальная улица. Также будут перекрыты Садовая-Каретная улица; 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади) и 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади).
Также на этих участках будут ликвидированы все парковочные места.
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Помимо этого, с 05.30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц: Тверская улица (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Большой Бронной до Большой Садовой); 1-я Тверская-Ямская улица (от Большой Садовой до улицы Гашека); Оружейный переулок (от дома 3; стр. 1 до Тверской улицы); Моховая улица (от Воздвиженки до Тверской); улица Охотный ряд; Театральный проезд; Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка).
В это же время будут перекрыты Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд; Москворецкая набережная; Кремлевская набережная; Гончарная набережная (от Гончарного проезда); Котельническая набережная; Устьинская набережная; Подгорская набережная; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; Болотная улица и площадь; Софийская набережная; Раушская набережная; Болотная набережная; Фалеевский переулок.
Кроме того, в этот же промежуток времени перекроют улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническая набережная (от улица Балчуг до Большого Устьинского моста); Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улица Солянка; Кадашевская набережная; улица Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка).
Также с 10.00 до окончания мероприятия перекроют: Тверской бульвар (от Большой Никитской до Тверской ); Страстной бульвар (от Тверской до Нарышкинского проезда); Большой Путинковский переулок (от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы).
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Парковка на всех участках перекрытий будет запрещена.
Помимо этого, с 10.00 до окончания мероприятия перекроют следующие участки: Большой Каменный мост; Боровицкая площадь; Моховая улица (от Боровицкой площади до Воздвиженки); Воздвиженка; Новый Арбат; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая ул.; Садовая-Триумфальная ул.; Садовая-Каретная; 1-я Брестская улица (от ул. Гашека до Триумфальной пл.); 2-я Брестская улица (от ул. Гашека до Триумфальной пл.); Баррикадная улица; улица Красная Пресня; Звенигородское шоссе.
В это же время будут перекрыты: улица Мнёвники; проспект Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения); Крылатская улица (от Рублёвского ш. до ул. Нижние Мнёвники в сторону ул. Мнёвники); улица Нижние Мнёвники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники); Карамышевский мост; улица Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мнёвники).
На всех участках перекрытий будет запрещена парковка.
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