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На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
Генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы пройдет на Красной площади. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T00:44
2021-05-07T00:44
2021-05-07T00:45
москва
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы пройдет на Красной площади.По данным ведомства, в репетиции будут участвовать пешие парадные расчеты, механизированная колонна военной техники и парадный строй авиации. Пешая колонна будет состоять из 37 парадных расчетов численностью более 12 тысяч военных."Более 190 единиц современной и перспективной военной техники, а также историческая техника включены в состав механизированной колонны", - отметили в Минобороны.Над Красной площадью пролетят 76 единиц авиационной техники.
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москва, общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы пройдет на Красной площади.
"Седьмого мая на Красной площади г. Москвы в 10.00 состоится генеральная репетиция военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным ведомства, в репетиции будут участвовать пешие парадные расчеты, механизированная колонна военной техники и парадный строй авиации. Пешая колонна будет состоять из 37 парадных расчетов численностью более 12 тысяч военных.
"Более 190 единиц современной и перспективной военной техники, а также историческая техника включены в состав механизированной колонны", - отметили в Минобороны.
Над Красной площадью пролетят 76 единиц авиационной техники.