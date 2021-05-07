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На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы

На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы

Генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы пройдет на Красной площади. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T00:44

2021-05-07T00:44

2021-05-07T00:45

москва

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы пройдет на Красной площади.По данным ведомства, в репетиции будут участвовать пешие парадные расчеты, механизированная колонна военной техники и парадный строй авиации. Пешая колонна будет состоять из 37 парадных расчетов численностью более 12 тысяч военных."Более 190 единиц современной и перспективной военной техники, а также историческая техника включены в состав механизированной колонны", - отметили в Минобороны.Над Красной площадью пролетят 76 единиц авиационной техники.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество