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Генсек ООН призвал любой ценой избежать новой холодной войны
Генсек ООН призвал любой ценой избежать новой холодной войны
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:36
2021-05-07T17:36
2021-05-07T17:42
антониу гутерреш
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ООН, 7 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны.В пятницу проходит неформальный диалог в Генассамблее с кандидатом на пост генерального секретаря организации. Единственным кандидатом на данный момент является Гутерреш. Пятилетний срок действующего генерального секретаря ООН истекает 31 декабря 2021 года. Ранее был дан официальный старт процессу назначения нового генсека.Гутерреш указал, что предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между державами. По его словам, это осложнило бы международное сотрудничество в момент, когда оно нужно больше всего.По его словам, лучшее противоядие от всего этого - возрождение общей приверженности фундаментальным ценностям. Это требует того, чтобы генеральный секретарь максимально использовал объединяющую способность ООН, удвоил усилия по наращиванию дипломатии во имя мира, укрепил доверие, укрепил уверенность, выявил области сближения, добросовестно выступил посредником и постоянно объединял людей, указал генсек.
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антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
ООН, 7 мая – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
призвал любой ценой избежать новой холодной войны.
В пятницу проходит неформальный диалог в Генассамблее
с кандидатом на пост генерального секретаря организации. Единственным кандидатом на данный момент является Гутерреш. Пятилетний срок действующего генерального секретаря ООН
истекает 31 декабря 2021 года. Ранее был дан официальный старт процессу назначения нового генсека.
Гутерреш указал, что предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между державами. По его словам, это осложнило бы международное сотрудничество в момент, когда оно нужно больше всего.
"Мы должны любой ценой избежать новой холодной войны. И мы должны преодолеть ложное расхождение между национальным суверенитетом и правами человека, сформировав целостный взгляд на права человека, их неделимость и универсальность", - сказал Гутерреш.
По его словам, лучшее противоядие от всего этого - возрождение общей приверженности фундаментальным ценностям. Это требует того, чтобы генеральный секретарь максимально использовал объединяющую способность ООН, удвоил усилия по наращиванию дипломатии во имя мира, укрепил доверие, укрепил уверенность, выявил области сближения, добросовестно выступил посредником и постоянно объединял людей, указал генсек.