https://ria.ru/20210507/obstrel-1731427950.html
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле Горловки
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле Горловки
Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Горловки из минометов выпустив 25 мин, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T18:43
2021-05-07T18:43
2021-05-07T18:43
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Горловки из минометов выпустив 25 мин, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210507/obstrel-1731424090.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире