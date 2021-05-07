https://ria.ru/20210507/obstrel-1731390017.html

В ДНР заявили о гибели трех человек из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР заявили о гибели трех человек из-за обстрелов со стороны ВСУ

Три человека погибли из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:28

2021-05-07T12:28

2021-05-07T12:28

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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в мире

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Три человека погибли из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210507/donbass-1731362198.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире