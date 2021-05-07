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В ДНР заявили о гибели трех человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР заявили о гибели трех человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
Три человека погибли из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:28
2021-05-07T12:28
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Три человека погибли из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210507/donbass-1731362198.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили о гибели трех человек из-за обстрелов со стороны ВСУ

12:28 07.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Три человека погибли из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"К сожалению, от вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибших военнослужащих", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Леонид Пасечник о конфликте в Донбассе: Это самая настоящая гражданская война - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
Вчера, 06:23
Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война
 
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