https://ria.ru/20210507/noch-1730786148.html

Ночь Предопределения: что нельзя делать мусульманам

Ночь Предопределения: что нельзя делать мусульманам

Ночь Предопределения, в которую, как считается, предопределяется судьба человека на предстоящий год, нужна мусульманам для молитв, а не для гаданий, заявил... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T08:53

2021-05-07T08:53

2021-05-07T08:54

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альбир крганов

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Ночь Предопределения, в которую, как считается, предопределяется судьба человека на предстоящий год, нужна мусульманам для молитв, а не для гаданий, заявил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.Ночь Предопределения (аль-Кадр) приходится на месяц поста Рамадан, в этом году она пройдет с 8 на 9 мая. Согласно вероучению, в эту ночь был ниспослан Коран. Как отметил муфтий, "в эту ночь предопределяется судьба человека на предстоящий год", а молитва в это время будет особенно сильной, и "ангелы будут посещать молящихся". По словам Крганова, в ночь аль-Кадр принято подавать милостыню, читать покаянные молитвы с просьбой к Создателю о прощении."Народные традиции, которые противоречат духу нашей религии, не могут исполняться. Гадание запрещено, его быть не может ни в какие ночи, ни в какие дни. Будущее знает только Всевышний. Мы изучаем астрономию, а астрология у нас запрещена", - сказал Крганов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Говоря о пищевых ограничениях в ночь Предопределения, Крганов отметил, что мусульманину важно принимать дозволенную, халяльную, пищу. "Мы напоминаем нашим братьям, что лишнего есть в Рамадан не нужно. Нужно следить за своим здоровьем", - заключил муфтий.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.

https://ria.ru/20210406/ramadan-1727074531.html

https://ria.ru/20210414/vaktsina-1728255440.html

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россия, альбир крганов, рамадан, москва