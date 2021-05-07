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ФРГ готовит новый запрос о правовой помощи к РФ по преступлениям нацистов
ФРГ готовит новый запрос о правовой помощи к РФ по преступлениям нацистов
В Германии готовят новый запрос о правовой помощи к России по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны, немецкий запрос к... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T07:43
2021-05-07T07:43
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
германия
ссср
в мире
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. В Германии готовят новый запрос о правовой помощи к России по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны, немецкий запрос к Следственному комитету РФ по делу о геноциде в Ейске все еще открыт, заявил РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл."В настоящее время готовится запрос о правовой помощи в Следственный комитет по этому поводу и по другим расследованиям, которые в настоящее время могут там проводиться", - заявил замглавы управления.Благодаря постоянным запросам РИА Новости, в ФРГ с 2019 года была начата проверка дел о преступлениях нацистов в Новгородской области и в Ейске. В мае 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касалось событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. При повторной эксгумации специалисты обнаружили еще около 500 останков, в СК заявили, что в захоронениях могут покоиться порядка пяти тысяч человек. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых.В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске, они были закопаны живьем либо отравлены выхлопными газами в кузовах грузовиков. Следственный комитет России сообщил, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье "геноцид". Немецкая сторона сотрудничает с СК по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления. Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства, рожденный на Украине этнический немец фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых живых нацистских преступников Центра Симона Визенталя.В 2020 году в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге сообщили РИА Новости о подготовке запроса о правовой помощи в СК по делу Оберлендера и его возможной причастности к преступлению против детей-сирот в Ейске.В конце апреля руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров заявил о возможности организовать совместно с Германией следственную группу по расследованию преступлений нацистов, вопрос об этом в настоящее время прорабатывается. Петров указал, что СК продолжает сотрудничать по этой теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии. В 2019-2020 годах за рубеж было направлено шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, сказал представитель СК.
https://ria.ru/20210507/karateli-1731364932.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, в мире

ФРГ готовит новый запрос о правовой помощи к РФ по преступлениям нацистов

07:43 07.05.2021
 
© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Виктор Темин
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. В Германии готовят новый запрос о правовой помощи к России по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны, немецкий запрос к Следственному комитету РФ по делу о геноциде в Ейске все еще открыт, заявил РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл.
"По преступлению в Ейске запрос центрального управления о правовой помощи в Следственный комитет пока открыт", - сказал Вилл, добавив, что "несколько недель назад в Центральном архиве Минобороны России в Подольске были опубликованы новые документы, в частности, о концентрационных лагерях и лагерях для военнопленных на территории бывшего СССР".
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"В настоящее время готовится запрос о правовой помощи в Следственный комитет по этому поводу и по другим расследованиям, которые в настоящее время могут там проводиться", - заявил замглавы управления.
Благодаря постоянным запросам РИА Новости, в ФРГ с 2019 года была начата проверка дел о преступлениях нацистов в Новгородской области и в Ейске. В мае 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касалось событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. При повторной эксгумации специалисты обнаружили еще около 500 останков, в СК заявили, что в захоронениях могут покоиться порядка пяти тысяч человек. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых.
В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске, они были закопаны живьем либо отравлены выхлопными газами в кузовах грузовиков. Следственный комитет России сообщил, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье "геноцид". Немецкая сторона сотрудничает с СК по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления. Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства, рожденный на Украине этнический немец фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых живых нацистских преступников Центра Симона Визенталя.
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В 2020 году в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге сообщили РИА Новости о подготовке запроса о правовой помощи в СК по делу Оберлендера и его возможной причастности к преступлению против детей-сирот в Ейске.
В конце апреля руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров заявил о возможности организовать совместно с Германией следственную группу по расследованию преступлений нацистов, вопрос об этом в настоящее время прорабатывается. Петров указал, что СК продолжает сотрудничать по этой теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии. В 2019-2020 годах за рубеж было направлено шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, сказал представитель СК.
 
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