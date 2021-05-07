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В Оренбургской области обрушился мост
В Оренбургской области обрушился мост
Два человека пострадали при обрушении конструкции моста через реку Салмыш в Оренбургской области, которое произошло во время ремонта, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T20:36
2021-05-07T20:40
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
происшествия
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении конструкции моста через реку Салмыш в Оренбургской области, которое произошло во время ремонта, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ведомство сообщает, что при проведении плановых ремонтных работ обрушился пролет моста через реку Салмыш в Октябрьском районе Оренбургской области вблизи поселка Имангулово."Два человека пострадали, они госпитализированы", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.Отмечается, что на транспортное сообщение инцидент не повлиял, движение автомобилей осуществляется по дублирующему мосту.
https://ria.ru/20210424/most-1729802338.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, происшествия

В Оренбургской области обрушился мост

20:36 07.05.2021 (обновлено: 20:40 07.05.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Оренбургской областиПри проведении плановых ремонтных работ, произошло обрушение пролета моста через реку Салмыш в Оренбургской области
При проведении плановых ремонтных работ, произошло обрушение пролета моста через реку Салмыш в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Фото : ГУМЧС России по Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 7 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении конструкции моста через реку Салмыш в Оренбургской области, которое произошло во время ремонта, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ведомство сообщает, что при проведении плановых ремонтных работ обрушился пролет моста через реку Салмыш в Октябрьском районе Оренбургской области вблизи поселка Имангулово.
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"Два человека пострадали, они госпитализированы", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что на транспортное сообщение инцидент не повлиял, движение автомобилей осуществляется по дублирующему мосту.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оренбургская областьПроисшествия
 
 
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