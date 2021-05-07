https://ria.ru/20210507/most-1731438731.html

В Оренбургской области обрушился мост

В Оренбургской области обрушился мост

Два человека пострадали при обрушении конструкции моста через реку Салмыш в Оренбургской области, которое произошло во время ремонта, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T20:36

2021-05-07T20:36

2021-05-07T20:40

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оренбургская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731438726_0:15:1052:608_1920x0_80_0_0_18bcb60c52b863511db4baa1ba3b04b7.jpg

УФА, 7 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении конструкции моста через реку Салмыш в Оренбургской области, которое произошло во время ремонта, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ведомство сообщает, что при проведении плановых ремонтных работ обрушился пролет моста через реку Салмыш в Октябрьском районе Оренбургской области вблизи поселка Имангулово."Два человека пострадали, они госпитализированы", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.Отмечается, что на транспортное сообщение инцидент не повлиял, движение автомобилей осуществляется по дублирующему мосту.

https://ria.ru/20210424/most-1729802338.html

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, происшествия