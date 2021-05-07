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Бирюков рассказал о реконструкции Большого Каменного моста в Москве
Бирюков рассказал о реконструкции Большого Каменного моста в Москве
Специалисты в рамках масштабного капремонта Большого Каменного моста, который завершится в августе этого года, обновят архитектурно-художественную подсветку... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:55
2021-05-07T09:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты в рамках масштабного капремонта Большого Каменного моста, который завершится в августе этого года, обновят архитектурно-художественную подсветку сооружения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В ближайшее время специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к работам по обновлению подсветки Большого Каменного моста, мероприятия продлятся примерно месяц. Все световые элементы очистят от загрязнений специальным составом, проверят оборудование, при необходимости произведут замену светильников", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что проектом предусмотрено обновление и всех опор освещения, при этом чугунные элементы фонарей реставрируют. Он напомнил, что Большой Каменный мост получил архитектурно-художественную подсветку в 2014 году."Была разработана специальная концепция организации освещения сооружения, главной задачей которой было подчеркнуть его красоту и архитектурные особенности. Теперь при включении подсветки мост превращается в самоцвет, переливаясь золотым и кварцевым свечением. В общей сложности на объекте установлено более 1,2 тысячи энергосберегающих светодиодных светильников", - рассказал заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в настоящее время продолжается капитальный ремонт моста, объем выполняемых работ колоссальный.По его словам, проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства.Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
https://realty.ria.ru/20210415/most-1728264358.html
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Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения. Ремонт начался в июле 2020 года. Ежедневно и в круглосуточном режиме на площадке работают около 250 человек и более 50 единиц техники. На сегодняшний день одна часть исторического сооружения уже полностью обновлена и открыта для проезда. Реставрацию планируется завершить к концу 2021 года.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Бирюков рассказал о реконструкции Большого Каменного моста в Москве

09:55 07.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРеконструкция Большого Каменного моста
Реконструкция Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты в рамках масштабного капремонта Большого Каменного моста, который завершится в августе этого года, обновят архитектурно-художественную подсветку сооружения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ближайшее время специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к работам по обновлению подсветки Большого Каменного моста, мероприятия продлятся примерно месяц. Все световые элементы очистят от загрязнений специальным составом, проверят оборудование, при необходимости произведут замену светильников", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что проектом предусмотрено обновление и всех опор освещения, при этом чугунные элементы фонарей реставрируют. Он напомнил, что Большой Каменный мост получил архитектурно-художественную подсветку в 2014 году.
"Была разработана специальная концепция организации освещения сооружения, главной задачей которой было подчеркнуть его красоту и архитектурные особенности. Теперь при включении подсветки мост превращается в самоцвет, переливаясь золотым и кварцевым свечением. В общей сложности на объекте установлено более 1,2 тысячи энергосберегающих светодиодных светильников", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в настоящее время продолжается капитальный ремонт моста, объем выполняемых работ колоссальный.
"Фактически за год мы полностью пересоберем сооружение, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать, и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет", - пояснил Бирюков.
По его словам, проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства.
Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.
Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
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