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Суд дал четыре года модели, укравшей 22 миллиона из сейфа депутата

Суд дал четыре года модели, укравшей 22 миллиона из сейфа депутата

Пресненский суд Москвы повторно приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T22:00

2021-05-07T22:00

2021-05-07T22:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы повторно приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, отбывать наказание модель будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Синтюрева Ольга Евгеньевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ Синтюревой отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком возраста 14 лет", - сказала пресс-секретарь.По ее словам, соучастнику назначено то же наказание без отсрочки.При этом оба признаны невиновными по статье 309 УК РФ ("подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу"). Исковое заявление Жигарева удовлетворено частично. С фигурантов дела взысканы 325 679 рублей 50 копеек, в удовлетворении остальной части иска отказано.Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. По словам прокурора, подсудимая узнала, что депутат намерен обратиться к правоохранителям, поэтому выманила его в безлюдное место для разговора. Там она "проверила его на отсутствие официально зарегистрированного на его имя оружия" и вызвала Дудаева, молодые люди потребовали не обращаться в полицию, угрожали убийством, а Дудаев избил Жигарева, отмечают правоохранители. В ходе расследования Жигареву поступали угрозы, к нему применены меры безопасности, которые до сих пор не сняты. Лица, угрожавшие депутату, пока не установлены.Синтюревой и Дудаеву были предъявлены обвинения в краже и принуждении к отказу от дачи показаний (девушка также обвиняется в клевете). На заседании суда в понедельник оба они не признали вину. Синтюрева после двух месяцев под домашним арестом была отпущена на свободу, Дудаев содержится под стражей.

https://ria.ru/20210217/krazha-1597816865.html

https://ria.ru/20210407/dvorkin-1727189831.html

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россия, лдпр, госдума рф, москва, происшествия