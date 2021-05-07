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Суд дал четыре года модели, укравшей 22 миллиона из сейфа депутата
Суд дал четыре года модели, укравшей 22 миллиона из сейфа депутата
Пресненский суд Москвы повторно приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T22:00
2021-05-07T22:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы повторно приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, отбывать наказание модель будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Синтюрева Ольга Евгеньевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ Синтюревой отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком возраста 14 лет", - сказала пресс-секретарь.По ее словам, соучастнику назначено то же наказание без отсрочки.При этом оба признаны невиновными по статье 309 УК РФ ("подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу"). Исковое заявление Жигарева удовлетворено частично. С фигурантов дела взысканы 325 679 рублей 50 копеек, в удовлетворении остальной части иска отказано.Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. По словам прокурора, подсудимая узнала, что депутат намерен обратиться к правоохранителям, поэтому выманила его в безлюдное место для разговора. Там она "проверила его на отсутствие официально зарегистрированного на его имя оружия" и вызвала Дудаева, молодые люди потребовали не обращаться в полицию, угрожали убийством, а Дудаев избил Жигарева, отмечают правоохранители. В ходе расследования Жигареву поступали угрозы, к нему применены меры безопасности, которые до сих пор не сняты. Лица, угрожавшие депутату, пока не установлены.Синтюревой и Дудаеву были предъявлены обвинения в краже и принуждении к отказу от дачи показаний (девушка также обвиняется в клевете). На заседании суда в понедельник оба они не признали вину. Синтюрева после двух месяцев под домашним арестом была отпущена на свободу, Дудаев содержится под стражей.
https://ria.ru/20210217/krazha-1597816865.html
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россия, лдпр, госдума рф, москва, происшествия

Суд дал четыре года модели, укравшей 22 миллиона из сейфа депутата

22:00 07.05.2021
 
© АГН "Москва" / Александр АвиловФотомодель Ольга Синтюрева в Пресненском суде
Фотомодель Ольга Синтюрева в Пресненском суде - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы повторно приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, отбывать наказание модель будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Синтюрева Ольга Евгеньевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ Синтюревой отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком возраста 14 лет", - сказала пресс-секретарь.
Банковские ячейки - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 12:18
В центре Москвы из банковского сейфа украли более 23 миллионов рублей
По ее словам, соучастнику назначено то же наказание без отсрочки.
При этом оба признаны невиновными по статье 309 УК РФ ("подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу"). Исковое заявление Жигарева удовлетворено частично. С фигурантов дела взысканы 325 679 рублей 50 копеек, в удовлетворении остальной части иска отказано.
Александр Дворкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:22
Политика обокрали в фитнес-клубе московского пятизвездочного отеля
Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. По словам прокурора, подсудимая узнала, что депутат намерен обратиться к правоохранителям, поэтому выманила его в безлюдное место для разговора. Там она "проверила его на отсутствие официально зарегистрированного на его имя оружия" и вызвала Дудаева, молодые люди потребовали не обращаться в полицию, угрожали убийством, а Дудаев избил Жигарева, отмечают правоохранители. В ходе расследования Жигареву поступали угрозы, к нему применены меры безопасности, которые до сих пор не сняты. Лица, угрожавшие депутату, пока не установлены.
Синтюревой и Дудаеву были предъявлены обвинения в краже и принуждении к отказу от дачи показаний (девушка также обвиняется в клевете). На заседании суда в понедельник оба они не признали вину. Синтюрева после двух месяцев под домашним арестом была отпущена на свободу, Дудаев содержится под стражей.
 
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