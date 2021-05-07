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Бочкарев: реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей начнется в мае

Бочкарев: реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей начнется в мае

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей начнется в мае, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:15

2021-05-07T10:15

2021-05-07T13:30

развязка

мкад

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МОСКВА, 7 мая - РИА Недвижимость. Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей начнется в мае, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.По его словам, всего предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, в том числе возвести семь путепроводов и тоннель длиной более километра.Помимо развязки МКАД с Липецкой улицей, в настоящее время идут работы по реконструкции еще трех развязок - на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня, Алтуфьевским и Остафьевским шоссе, отметил Бочкарёв.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развязка, мкад