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Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в ЕС, сообщило агентство ANSA. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-07T23:06
2021-05-08T01:18
женщины
мужчины
марио драги
евросоюз
европа
италия
в мире
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"Это не Европа". Итальянский премьер рассказал о крахе "мечты Евросоюза"
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в ЕС, сообщило агентство ANSA."Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. &lt;…&gt; Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа", — сказал он во время круглого стола на тему трудоустройства.Итальянский премьер также указал на несправедливость системы "двойных рынков", которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин.Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.
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женщины, мужчины, марио драги, евросоюз, европа, италия, в мире

Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"

23:06 07.05.2021 (обновлено: 01:18 08.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в ЕС, сообщило агентство ANSA.
"Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа", — сказал он во время круглого стола на тему трудоустройства.
Итальянский премьер также указал на несправедливость системы "двойных рынков", которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин.
Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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