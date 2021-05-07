https://ria.ru/20210507/mechta-1731446942.html

Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"

Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в ЕС, сообщило агентство ANSA. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-07T23:06

2021-05-07T23:06

2021-05-08T01:18

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марио драги

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италия

в мире

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"Это не Европа". Итальянский премьер рассказал о крахе "мечты Евросоюза"

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в ЕС, сообщило агентство ANSA."Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа", — сказал он во время круглого стола на тему трудоустройства.Итальянский премьер также указал на несправедливость системы "двойных рынков", которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин.Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.

https://ria.ru/20210504/khaos-1731001999.html

европа

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женщины, мужчины, марио драги, евросоюз, европа, италия, в мире