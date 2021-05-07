https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731445156.html

Лукашенко рассказал, как оппозиция планировала финансировать протесты

Лукашенко рассказал, как оппозиция планировала финансировать протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусская оппозиция в рамках переговоров о финансировании протеста в стране обсуждает вопрос будущей... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T22:26

2021-05-07T22:26

2021-05-07T22:26

россия

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александр лукашенко

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусская оппозиция в рамках переговоров о финансировании протеста в стране обсуждает вопрос будущей продажи предприятий в случае смены власти в обмен на оказание ей помощи на текущем этапе."Им (оппозиции – ред.) в последнее время не просто намекнули, а начали урезать финансирование, и говорят: будут акции, типа убить президента и прочее, - получите деньги, и называют цену. Снайпер – миллион долларов, штурм резиденции в Озерном – 10 миллионов долларов. Еще там что-то - 50 миллионов долларов. Я не хочу называть фамилии бывших белорусов, сидящих сегодня в России в том числе, негодяи… Я Владимиру Владимировичу Путину об этом сказал… Они готовы платить 50 миллионов, но у них есть коммерческий интерес", - сказал Лукашенко во время общения в пятницу с журналистами белорусских госСМИ. Отрывок беседы показал телеканал СТВ.Президент Белоруссии не стал называть конкретные фамилии, предложив журналистам самим догадаться. "Догадайтесь с трех раз, у кого… У них есть коммерческий интерес к Беларуси, они мне (ранее – ред.) предлагали: "Мы хотим это". Я говорю: "Нет, ребята, нет, это не получите". Вот сегодня они готовы заплатить. Почему? Потому что потом (при смене власти – ред.) они получат в 10 раз больше. Они же в этих зумах (во время конференций, которые проводит оппозиция в приложении Zoom – ред.) обсуждали: вы 800 тысяч дайте, а мы потом НПЗ вам отдадим", - продолжил Лукашенко.По его словам, в этом "их политика". "Любой шаг (протестной деятельности – ред.)… во имя чего? Бабло", - констатировал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который, как заявил Лукашенко 24 апреля, был давно завербован американскими спецслужбами. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины. Минск инициирует выдачу из-за границы пяти фигурантов уголовного дела для привлечения их к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20210507/protesty-1731407608.html

https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731407208.html

https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731396490.html

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россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире