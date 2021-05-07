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https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731407208.html
Лукашенко рассказал, кто помог выявить причастных к попытке госпереворота
Лукашенко рассказал, кто помог выявить причастных к попытке госпереворота
Спецслужбы Белоруссии выявили причастных к подготовке государственного переворота в том числе благодаря помощи обычных граждан, сообщил в пятницу президент... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:23
2021-05-07T15:23
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Спецслужбы Белоруссии выявили причастных к подготовке государственного переворота в том числе благодаря помощи обычных граждан, сообщил в пятницу президент республики Александр Лукашенко."Это не две-три шашки тротиловые. Это пластит, эластит (прятали в тайниках в Белоруссии – ред.). Это страшное оружие. Благодаря обычным людям мы потихоньку начали это раскручивать", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.То же самое, по словам главы государства, было и в случае, когда в Гомельской области подыскивали погреб, куда заговорщики планировали спрятать его сыновей. "Мерзавцы полные. И люди нас настораживали - придут, скажут, через родственников и прочих сигнал дадут. И мы начинали раскручивать. То есть наши люди молодцы. А говорят, их нет (сторонников власти – ред.). Да нет, нас много! Но наши люди не привыкли кричать. Может, слишком успокоились. И подавляющее большинство просто молчали. Они делают свое дело. Ну и пусть делают. Надо - мы их позовем, как это было всегда", - сказал президент.Он пояснил, что все показанные недавно в эфире государственных телеканалов фильмы-разоблачения были своего рода предупреждением от властей тем, кто готовил переворот.По данным пресс-службы, Лукашенко также связал нападки оппонентов и зарубежное давление на него, в том числе обвинения в преступлениях против человечества, с попытками раскачать ситуацию и подготовить почву "для чего-то более серьезного". Он напомнил о событиях прошлых лет в ряде стран, в том числе Сербии, Ливии, Ираке, и судьбе их лидеров. "Вырезали их. Но сначала надо подготовить общественное мнение. Вот у нас они начали готовить. Первый был заход, второй, третий", - сказал президент."У них ничего не получится! Они еще меня хотят запугать для начала. Я не из тех людей. Это бесполезно", - добавил Лукашенко.Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который, как заявил Лукашенко 24 апреля, был давно завербован американскими спецслужбами. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины, к ним заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минск инициирует выдачу из-за границы пяти фигурантов уголовного дела для привлечения их к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731396490.html
https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731394588.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко рассказал, кто помог выявить причастных к попытке госпереворота

15:23 07.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Спецслужбы Белоруссии выявили причастных к подготовке государственного переворота в том числе благодаря помощи обычных граждан, сообщил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"Это не две-три шашки тротиловые. Это пластит, эластит (прятали в тайниках в Белоруссии – ред.). Это страшное оружие. Благодаря обычным людям мы потихоньку начали это раскручивать", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.
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То же самое, по словам главы государства, было и в случае, когда в Гомельской области подыскивали погреб, куда заговорщики планировали спрятать его сыновей. "Мерзавцы полные. И люди нас настораживали - придут, скажут, через родственников и прочих сигнал дадут. И мы начинали раскручивать. То есть наши люди молодцы. А говорят, их нет (сторонников власти – ред.). Да нет, нас много! Но наши люди не привыкли кричать. Может, слишком успокоились. И подавляющее большинство просто молчали. Они делают свое дело. Ну и пусть делают. Надо - мы их позовем, как это было всегда", - сказал президент.
Он пояснил, что все показанные недавно в эфире государственных телеканалов фильмы-разоблачения были своего рода предупреждением от властей тем, кто готовил переворот.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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По данным пресс-службы, Лукашенко также связал нападки оппонентов и зарубежное давление на него, в том числе обвинения в преступлениях против человечества, с попытками раскачать ситуацию и подготовить почву "для чего-то более серьезного". Он напомнил о событиях прошлых лет в ряде стран, в том числе Сербии, Ливии, Ираке, и судьбе их лидеров. "Вырезали их. Но сначала надо подготовить общественное мнение. Вот у нас они начали готовить. Первый был заход, второй, третий", - сказал президент.
"У них ничего не получится! Они еще меня хотят запугать для начала. Я не из тех людей. Это бесполезно", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который, как заявил Лукашенко 24 апреля, был давно завербован американскими спецслужбами. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины, к ним заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минск инициирует выдачу из-за границы пяти фигурантов уголовного дела для привлечения их к уголовной ответственности.
 
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
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