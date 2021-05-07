https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731396490.html
Лукашенко рассказал, с кем готов предстать перед демократическим судом
Лукашенко рассказал, с кем готов предстать перед демократическим судом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против предстать перед "демократическим" судом, если туда же отправятся президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T13:34
2021-05-07T13:34
2021-05-07T14:13
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против предстать перед "демократическим" судом, если туда же отправятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер.Как пишет Sputnik Беларусь, таким образом Лукашенко прокомментировал подачу на него заявления в прокуратуру Германии.Как отметил глава республики, не немцам судить белорусов, учитывая то, что они "натворили в середине прошлого века", во время Второй мировой войны. "Просто обезумевшие мерзавцы!" - заключил Лукашенко.Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков "в преступлениях против человечности". По заявлению адвокатов, в их распоряжении - более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об ответных мерах политического характера говорил МИД. Кроме того, правительством Белоруссии были приняты экономические контрсанкции.
https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731395435.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 мая - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не против предстать перед "демократическим" судом, если туда же отправятся президент Франции Эммануэль Макрон
, канцлер ФРГ Ангела Меркель
и президент этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер
.
Как пишет Sputnik Беларусь
, таким образом Лукашенко прокомментировал подачу на него заявления в прокуратуру Германии
.
"Эммануэль Макрон первый, Вальтер Штайнмайер с Меркель вторые... Желтые жилеты не надо объяснять? Десятки людей застрелили, выбили глаза резиновыми пулями, отравили слезоточивым газом… Вот давайте по очереди и меня туда. И пусть этот демократический суд всех нас судит. Так у себя они бревно в глазу не видят, а у нас тут что-то нашли. Этого не будет!" - сказал Лукашенко.
Как отметил глава республики, не немцам судить белорусов, учитывая то, что они "натворили в середине прошлого века", во время Второй мировой войны. "Просто обезумевшие мерзавцы!" - заключил Лукашенко.
Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ
от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков "в преступлениях против человечности". По заявлению адвокатов, в их распоряжении - более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об ответных мерах политического характера говорил МИД. Кроме того, правительством Белоруссии были приняты экономические контрсанкции.