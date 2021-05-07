https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731396490.html

Лукашенко рассказал, с кем готов предстать перед демократическим судом

Лукашенко рассказал, с кем готов предстать перед демократическим судом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против предстать перед "демократическим" судом, если туда же отправятся президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T13:34

2021-05-07T13:34

2021-05-07T14:13

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596994407_0:0:1258:709_1920x0_80_0_0_41222bc3c8be74e8d05da4cb8fa4a996.jpg

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против предстать перед "демократическим" судом, если туда же отправятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер.Как пишет Sputnik Беларусь, таким образом Лукашенко прокомментировал подачу на него заявления в прокуратуру Германии.Как отметил глава республики, не немцам судить белорусов, учитывая то, что они "натворили в середине прошлого века", во время Второй мировой войны. "Просто обезумевшие мерзавцы!" - заключил Лукашенко.Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков "в преступлениях против человечности". По заявлению адвокатов, в их распоряжении - более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об ответных мерах политического характера говорил МИД. Кроме того, правительством Белоруссии были приняты экономические контрсанкции.

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731395435.html

https://ria.ru/20210424/perevorot-1729779218.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире