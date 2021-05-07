https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731394588.html

Лукашенко отреагировал на жалобу, поданную на него в прокуратуру Германии

Лукашенко отреагировал на жалобу, поданную на него в прокуратуру Германии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру ФРГ, заявил, что не наследникам фашизма его судить, и... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T13:12

2021-05-07T13:12

2021-05-07T14:11

александр лукашенко

германия

белоруссия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728571995_0:119:3027:1822_1920x0_80_0_0_ef5cfba6b1151e4597bb46f3364fe397.jpg

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру ФРГ, заявил, что не наследникам фашизма его судить, и назвал данный шаг сиюминутной политикой.Как отметил белорусский лидер, он считает глупым шагом и "сиюминутной политикой" обращение в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.Глава республики отметил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма. "Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну… У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны… Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа ", - обратил внимание Лукашенко.Он напомнил также, что сейчас Минск собирает информацию о военных преступлениях на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, как только генпрокурор республики Андрей Швед занялся этим вопросом и возбудил уголовное дело из-за геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны, пошла "лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, бабушке". Президент подчеркнул, что Минск обнародует эти факты всему миру.Как отметил Лукашенко, порой за то, что где-то в деревнях прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты. "Не сдавали наши люди их. Нашли - всю деревню, живьем - траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде…" – удивляется президент.Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности. По заявлению адвокатов, в их распоряжении - более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание. По его данным, если немецкие органы начнут расследование против представителей белорусских властей, то могут ограничить им свободу передвижения - теоретически, в таком случае подозреваемым следовало бы ожидать задержаний в ЕС. При этом, как отмечало издание, для высокопоставленных политиков из Минска уже действует запрет на въезд во многие страны.

https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731396490.html

https://ria.ru/20210424/voyna-1729787131.html

германия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, германия, белоруссия, политика