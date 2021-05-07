Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731394588.html
Лукашенко отреагировал на жалобу, поданную на него в прокуратуру Германии
Лукашенко отреагировал на жалобу, поданную на него в прокуратуру Германии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру ФРГ, заявил, что не наследникам фашизма его судить, и... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T13:12
2021-05-07T14:11
александр лукашенко
германия
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728571995_0:119:3027:1822_1920x0_80_0_0_ef5cfba6b1151e4597bb46f3364fe397.jpg
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру ФРГ, заявил, что не наследникам фашизма его судить, и назвал данный шаг сиюминутной политикой.Как отметил белорусский лидер, он считает глупым шагом и "сиюминутной политикой" обращение в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.Глава республики отметил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма. "Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну… У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны… Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа ", - обратил внимание Лукашенко.Он напомнил также, что сейчас Минск собирает информацию о военных преступлениях на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, как только генпрокурор республики Андрей Швед занялся этим вопросом и возбудил уголовное дело из-за геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны, пошла "лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, бабушке". Президент подчеркнул, что Минск обнародует эти факты всему миру.Как отметил Лукашенко, порой за то, что где-то в деревнях прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты. "Не сдавали наши люди их. Нашли - всю деревню, живьем - траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде…" – удивляется президент.Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности. По заявлению адвокатов, в их распоряжении - более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание. По его данным, если немецкие органы начнут расследование против представителей белорусских властей, то могут ограничить им свободу передвижения - теоретически, в таком случае подозреваемым следовало бы ожидать задержаний в ЕС. При этом, как отмечало издание, для высокопоставленных политиков из Минска уже действует запрет на въезд во многие страны.
https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731396490.html
https://ria.ru/20210424/voyna-1729787131.html
германия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728571995_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_37e393304bb0ae20417381a663a4b81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, германия, белоруссия, политика

Лукашенко отреагировал на жалобу, поданную на него в прокуратуру Германии

13:12 07.05.2021 (обновлено: 14:11 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру ФРГ, заявил, что не наследникам фашизма его судить, и назвал данный шаг сиюминутной политикой.
"Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!" - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.
Как отметил белорусский лидер, он считает глупым шагом и "сиюминутной политикой" обращение в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.
Глава республики отметил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма. "Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну… У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны… Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа ", - обратил внимание Лукашенко.
Он напомнил также, что сейчас Минск собирает информацию о военных преступлениях на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, как только генпрокурор республики Андрей Швед занялся этим вопросом и возбудил уголовное дело из-за геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны, пошла "лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, бабушке". Президент подчеркнул, что Минск обнародует эти факты всему миру.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
13:34Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал, с кем готов предстать перед демократическим судом
Как отметил Лукашенко, порой за то, что где-то в деревнях прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты. "Не сдавали наши люди их. Нашли - всю деревню, живьем - траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде…" – удивляется президент.
Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности. По заявлению адвокатов, в их распоряжении - более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание. По его данным, если немецкие органы начнут расследование против представителей белорусских властей, то могут ограничить им свободу передвижения - теоретически, в таком случае подозреваемым следовало бы ожидать задержаний в ЕС. При этом, как отмечало издание, для высокопоставленных политиков из Минска уже действует запрет на въезд во многие страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 18:31
Лукашенко рассказал, как могла бы начаться гражданская война в Белоруссии
 
Александр ЛукашенкоГерманияБелоруссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
22:33Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"
Лента новостейМолния