Лукашенко отреагировал на жалобу, поданную на него в прокуратуру Германии
13:12 07.05.2021 (обновлено: 14:11 07.05.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру ФРГ, заявил, что не наследникам фашизма его судить, и назвал данный шаг сиюминутной политикой.
"Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!" - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.
Как отметил белорусский лидер, он считает глупым шагом и "сиюминутной политикой" обращение в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.
Глава республики отметил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма. "Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну… У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны… Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа ", - обратил внимание Лукашенко.
Он напомнил также, что сейчас Минск собирает информацию о военных преступлениях на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, как только генпрокурор республики Андрей Швед занялся этим вопросом и возбудил уголовное дело из-за геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны, пошла "лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, бабушке". Президент подчеркнул, что Минск обнародует эти факты всему миру.
Как отметил Лукашенко, порой за то, что где-то в деревнях прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты. "Не сдавали наши люди их. Нашли - всю деревню, живьем - траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде…" – удивляется президент.
Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности. По заявлению адвокатов, в их распоряжении - более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание. По его данным, если немецкие органы начнут расследование против представителей белорусских властей, то могут ограничить им свободу передвижения - теоретически, в таком случае подозреваемым следовало бы ожидать задержаний в ЕС. При этом, как отмечало издание, для высокопоставленных политиков из Минска уже действует запрет на въезд во многие страны.