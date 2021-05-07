https://ria.ru/20210507/lukashenko-1731391679.html

Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы вместе с США

Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы вместе с США

Белоруссия готова провести досрочные выборы президента, но только одновременно с новыми выборами в США, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:42

2021-05-07T12:42

2021-05-07T18:42

дональд трамп

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729766447_0:387:2047:1538_1920x0_80_0_0_83db9db77ec3d59718ca262eb0c59fb6.jpg

МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия готова провести досрочные выборы президента, но только одновременно с новыми выборами в США, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Лукашенко напомнил, как прошли последние выборы в США: "люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны". Эти факты показали на весь мир, добавил белорусский президент."Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом твиттере не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" — задался вопросом Лукашенко.Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста, при разгоне которых силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Постепенно акции стали локальными и малочисленными, а в феврале КГБ Белоруссии заявил, что ситуация стабилизировалась и пик протестов пройден.После выборов отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились. Некоторые страны не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко — избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских чиновников и предприятий.

https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире