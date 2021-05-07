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Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы вместе с США
Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы вместе с США
Белоруссия готова провести досрочные выборы президента, но только одновременно с новыми выборами в США, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:42
2021-05-07T18:42
дональд трамп
александр лукашенко
белоруссия
сша
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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия готова провести досрочные выборы президента, но только одновременно с новыми выборами в США, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Лукашенко напомнил, как прошли последние выборы в США: "люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны". Эти факты показали на весь мир, добавил белорусский президент."Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом твиттере не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" — задался вопросом Лукашенко.Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста, при разгоне которых силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Постепенно акции стали локальными и малочисленными, а в феврале КГБ Белоруссии заявил, что ситуация стабилизировалась и пик протестов пройден.После выборов отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились. Некоторые страны не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко — избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских чиновников и предприятий.
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дональд трамп, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы вместе с США

12:42 07.05.2021 (обновлено: 18:42 07.05.2021)
 
© БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© БелТА
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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия готова провести досрочные выборы президента, но только одновременно с новыми выборами в США, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они (Запад. — Прим. ред.) требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", — приводит его слова Sputnik Беларусь.

Лукашенко напомнил, как прошли последние выборы в США: "люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны". Эти факты показали на весь мир, добавил белорусский президент.
"Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом твиттере не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" — задался вопросом Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста, при разгоне которых силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Постепенно акции стали локальными и малочисленными, а в феврале КГБ Белоруссии заявил, что ситуация стабилизировалась и пик протестов пройден.
После выборов отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились. Некоторые страны не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко — избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских чиновников и предприятий.
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